半導體活水到！群益半導體收益ETF十大成分股首次曝光

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，簡稱「臺灣半導體收益指數」，自24日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，群益投信將追蹤此指數推出「群益台灣半導體收益ETF」，有望為半導體族群注入新資金動能；此指數前大成分股為聯電（2303）、台積電（2330）、瑞昱（2379）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、世界（5347）、環球晶（6488）及力積電（6770），可望受惠募集資金新動能。

「臺灣半導體收益指數」訂每年5月及12月進行成分股定期審核，自上市上櫃半導體類股，經流動性檢驗，5月篩選具代表性、符合財務指標及擬議將發放現金股利者，排除已除息的股票，12月則篩選符合財務指標、且配息能力與代表性兼具的股票；再依股利指標擇優挑選30檔成分股，以現金股利總額開平方根加權計算指數，表彰配息能力及代表性兼具的半導體股票組合投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣半導體收益指數」累積報酬率為218.64%、2022年殖利率為5.24%，表現均優於加權指數（127.2%、3.72%）及臺灣全市場指數（135.3%、3.62%）。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為聯電、台積電、瑞昱、南亞科、聯發科、聯詠、日月光投控、世界、環球晶及力積電。

臺灣半導體產業協會研究統計，2022年臺灣半導體產業產值約達新臺幣4.84兆元，年成長18.5%，連續三年雙位數成長，優於全球半導體業年成長3.2%，表現亮眼。「臺灣半導體收益指數」成分股由具股利發放能力與代表性的半導體股票組成，具有股息收益與投資尖端科技兼顧的優勢，未來如發行指數化金融商品，可提供投資人參與半導體類股投資的新選項。