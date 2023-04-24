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台積電高雄廠將擴大先進製程占比 這檔化學股2.4萬張排隊都買不到

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

受惠台積電（2330）宣布高雄廠將把28奈米轉為先進製程，化工族群今（24）日表現相當亮眼，特用化學相關概念股尤為突出，中華化（1727）、元禎（1725）、三晃（1721）等盤中攻上漲停，中華化創下今年新高，元禎同樣突破半年來的高點，其餘和益（1709）、永光（1711）、東聯（1710）也都有不錯的表現。

中華化去年全年營收23.07億元，年增約15%，其進入其他濕式電子化學品布局，跨入半導體、記憶體級封裝測試等產業所使用高階化學品，強化營運收益能量。中華化今日股價強勢上攻漲停鎖死，終場收盤價30.25元，漲停板買不到的單量逾2.4萬張。

永光因應Micro LED曲面顯示器，推出光阻劑、次世代保護膠、等產品，助攻產業發展，並表示第三代半導體方面已實現碳化矽基板研磨液循環利用，此外，永光也發展出低溫製程配方，耗能程度銳減，替客戶節能。

三晃受惠石墨烯材料應用持續發酵，並表示氯化PP產線已完成設置並開始量產，將可持續貢獻營收。三晃今漲停鎖死15.6元，漲停板買不到的單量逾2.2萬張。

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