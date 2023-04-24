台股勇闖萬六卡關 「台灣先生」谷月涵：有機會再往上

台股勇闖萬六面臨卡關，有「台灣先生」之稱、寬量國際策略長谷月涵今表示，股市壓力仍大，但市場反應資金面，台股仍有機會再往上，至於地緣政治風險，現在還不是泡沫市場，有可能跌破去年10月大盤低點，但不至會崩盤，對台股影響有限。

提到地緣政治緊張，谷月涵說，不用太擔心兩岸關係會影響股市，台股多是短期反映，在利空消息出現時，台股比韓股和新興亞洲更有韌性和表現。

展望下半年，谷月涵表示，年初認為股市有上漲空間，但近期台股表現比預期想像得更好，主因仍是市場反應資金面，並非庫存和數據等基本面，目前來看「股市還是會上去」。

總體經濟角度來看，谷月涵指出，美國FED、央行仍處貨幣緊縮態度，美國地區銀行危機是短暫的情形。

對比來說，臺灣通膨問題較小是因為負債率低，因此台灣利率沒有跟著美國上升這麼激烈。也因為美國利率調升，吸引外資資金流回，轉而外資賣超台股，但這種情況應該見底了，台股近期表現還不錯。

谷月涵表示，「台灣起飛(Taiwan HEADs Up)」投資策略，也就是看好以「健康科技(Health Tech)、能源科技(Energy Tech)、電動車科技(Automobile Tech)、數位經濟(Data)」為首的四大新興產業，將成為未來台灣經濟新成長動能來源。