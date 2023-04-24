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證交所新增台股四大產業類別 7月3日起實施

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

立法院財政委員會於今（24）日考察臺灣證券交易所股份有限公司業務概況。證交所總經理簡立忠於會中表示，證交所精進調整產業分類，新增數位雲端、綠能環保、運動休閒、居家生活類別，調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，依循國家產業政策，自未來成長性的角度重塑產業新亮點，新分類自7月3日實施。

簡立忠於表示，證交所在推動創新版過程當中，發現創新版具有創新永續等特色，應該推到整個資本市場，因此根據產業政策與未來性推出幾個新的類別，第一、是新增數位雲端、綠能環保類別，凸顯新經濟產業價值；第二、因應國人重視健康及生活品質，新增運動休閒、居家生活類別；第三、調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」。

簡立忠說，證交所期望能彰顯企業評估值，引導投資人關注企業供應鏈生態系與未來發展性，締造企業、投資人、資本市場多贏局面。

觀光 證交所 簡立忠

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