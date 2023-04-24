存股族佳音 最新上市櫃公司現金股利規模已達1.8兆元

國內上市櫃公司今年會發多少股利？證交所在24日公布，雖然去年的上市公司獲利較2021年下降，但公司在股利發放方面，截至3月底止，上市公司公告發行現金股利的規模已有1.64兆元，距前一年度的2.19兆規模相距大約5000多億；櫃買也指出，截至4月19日已公告現金股利的上櫃公司為537家，已公告的現金股利發放總額為1495.58億元，現金殖利率達3.19%，合計上市櫃公司發行的現金股利今年累計已接近1.8兆。

證交所也公布，2022年，上市成交規模59.6兆，全球排名12名，總市值44.3兆元，則為全球第17大市場；2023年3月的台股漲幅為12.2%，領先亞洲主要股市。

在2022年，2年共有26家企業申請上市，23家企業申請新上市，股票籌資2689億元，創歷史新高。零股交易增加13倍，新開戶數52萬人，截至今年三月底止，總開戶數已超過1200萬人，等於超過全國總人口半數參與股市 。