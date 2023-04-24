股票籌資創歷史新高2,689億元 台股今年漲幅亞洲第一

立法院財政委員會於今（24）日考察臺灣證券交易所股份有限公司業務概況。證交所總經理簡立忠於會中表示，儘管國際股市衰退，但截至今年3月台股漲幅12.2％，為亞洲區主要股市漲幅第一名。

簡立忠表示，在去年全球通膨升溫、各國央行升息、俄烏戰爭延燒，造成全球股市下跌，但截至今年3月台股漲幅12.2％，領先亞洲主要股市，為亞洲區第一；從近年集中市場價量表現，去年台股上市股票成交金額59.6兆元，全球排名為第12名，總市值44.3兆元，為全球第17大市場。

去年共有26家企業申請上市，23家企業新上市，股票籌資2,689億元創歷史新高，在全球IPO籌資縮減近5成下，仍然逆勢成長，截至今年3月底已有7家新上市公司，其中2家為創新板。

為了加速落實普惠金融，盤中零股交易實施以來，成交值增加13倍，同時帶動定期定額投資金額倍數成長。開戶人數也持續增加，去年新開戶達52萬人，截至今年3月總開戶人數1,218萬人，超過總人口半數。