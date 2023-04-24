百容電子及柏騰科技 5月假證交所場地自行舉辦法人說明會

2023年5月預計百容電子（2483）及柏騰科技（3518）共兩家上市公司假臺灣證證券交所場地（9樓大會議室）自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告／活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息（https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList）。

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計2023年迄目前為止，國內上市公（未包含創新板）總計已辦理527場法人說明會。

臺灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

自今(2023)年1月1日起，全體國內及第一上市公司受邀參加法人說明會時，每年度應至少擇一受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規劃，以符法令規定。