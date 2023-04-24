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台股回歸基本面 股價與財報連動程度拉高

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，時序上步入財報周，除了重要法說陸續登場，成為市場關注焦點，其他企業的財報數字與展望，是否符合原本市場預期、或出現較大落差，也成為牽動評價面檢視的重要參考依據。

安聯投信台股團隊表示，由於國際情勢如總經數字、利率政策等，大多呈現緩降、緩升等，目前並未看到預期以外的訊息，這類雜音對市場影響程度將持續鈍化，現階段市場目光則將逐步回歸基本面，股價與財報、展望等數據表現的連動程度料將拉高。

安聯投信台股團隊表示，以電子股為例，現階段消息好壞參半，即使如PC、TV等有急單出現，為股價帶來短期支撐，但畢竟目前仍看不到下半年更為明確的需求，因此先前漲勢較大的族群，隨著評價面變高，第一季財報與第二季展望的數字料將成為牽動表現的關鍵。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，主流題材上仍聚焦在政策概念、綠電、軍功及儲能等，且這類主題在第一季多有不錯的表現，不過只要營收、獲利和展望有表現，料對相關主題仍能形成一定程度的支撐。

次產業方面，安聯投信台股團隊表示，近期面板驅動IC廠廠商陸續向上游晶圓代工廠增加投片，反映面板廠需求回溫，面板報價也有止跌向上跡象，尤其TV品牌廠開始為接下來旺季備貨，預期TV面板有望向現金成本靠攏。

安聯投信台股團隊表示，在PC產業也有部分品牌廠對於零組件及代工廠拉貨轉趨積極，雖全年出貨量仍是衰退，但訂單已未見下修。此外中國手機品牌廠的庫存也有去化，目前通路端庫存趨於正常，手機品牌廠針對新機種啟動備貨。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，電子產業庫存去化逐漸看到效果，但因零組件已不再缺貨，在缺乏下半年能見度下，廠商傾向以小量急單方式備貨，需求並未全面回升，且仍有部分產業及品牌因調整庫存時間較晚，近期仍處訂單下修階段，現階段要斷言企業獲利將在下半年復甦尚須更多時間及銷售數據佐證。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，評估整體產業雖仍處庫存去化期，但隨時間經過，產業庫存也將趨於健康，上半年仍以個股表現為主，建議可利用短期市場調整來建議長期部位，包括AI人工智慧、資料中心、電動車、高速傳輸等。

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