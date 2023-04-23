股利+軋空+除權息 股東會行情三重賺

台股15,600點關卡保衛戰登場，在股東會旺季來臨下，股利、軋空、除權息等「三重奏」戲碼正蓄勢上演，長榮、聯詠、南電、聯電、緯創等15檔因具備高股利、融券回補以及殖利率佳等優勢，躍居多頭捍衛軍。

不過台股有股利、軋空、除權息三大題材支撐。台新投顧副總經理黃文清表示，台股歷來的股東會題材可分為股利行情、軋空行情、除權息行情等三個階段，第一波是公司開完董事會後，宣布股東會日期以及盈餘分派，如果分派的股利較預期高，即會啟動「股利行情」。

第二波是股東會之前、除權息之前，依法必須強制進行兩次的融券回補，啟動「軋空行情」與董監回補持股行情；第三波的最後階段，則是市場泛稱的「除權息行情」。

觀察陽明、樺漢、欣興、新唐、世界等15檔個股，不但股利配發優，融券張數偏多，且現金股息殖利率逾3.5%，已晉升為「三重奏」行情概念股。

第一金投顧董事長陳奕光指出，這些「三重奏」概念股的股利政策耀眼，在股利合計上，長榮70元、聯詠37元、陽明20元；另外，樺漢、欣興、新唐等也都超過5元，近期股價抗震代表正在走第一階段的股利行情。

第二階段隨著股東會前、或除權息前的融券回補日逼近，聯電、華新、欣銓、京元電子等都有逾千張至數百張的空單，預料回補買盤的陸續進場，將為軋空走勢增添助力。

統一投顧董事長黎方國表示，股東會行情的最後階段，則是在股東會中確認配股配息政策，進一步引動除權息行情；至於填權與否看的是未來，投資人選股時應考量個股股價，及產業前景、競爭力等條件。

整體而言，若從籌碼面、資金面觀之，目前上市櫃公司已進入股東會題材中，第一與第二階段的股利與軋空行情，在市場游資充沛引領下，可樂觀看待最後的除權息走勢，但因時序也將進入首季財報公布期，選股宜搭配基本面檢視較佳。