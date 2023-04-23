大股東3月來申讓250億元

報稅季即將登場，因應繳稅需要，台股上市櫃大股東的賣壓擴增，統計3月以來上市櫃董監事、經理人等內部人，申讓持股已經超過54萬張，總申讓金額更是衝破250億元，申讓規模達到今年的最高峰。

其中，聯華董事苗豐盛的配偶、裕融董事裕隆汽車、東元董事菱光科技、愛山林法人董事張瀛珠等，以一般交易方式進行申讓；廣運董事長謝清福、大江董事長林詠翔、鑫永銓董事長林季進等則是洽特定人申讓。

另外，美食-KY董事長吳政學的配偶、普誠董事鑫芯公司、晟銘電大股東盛美精密工業等，以鉅額逐筆交易申讓；聯華董事苗豐盛、巨大董事劉金標的配偶、巨大經理人陳桂耀等，以贈與申讓；台積電總裁魏哲家等以信託申讓。

今年台股走勢高檔震盪，４月中來到15,973今年最高點，但數度挑戰萬六未果，維持在15,500點至16,000點區間整理，部分大股東也趁股價高檔，相繼轉讓持股。

台新投顧副總經理黃文清昨（22）日表示，現階段因應報稅季「賣股求現」或節稅需求，以及台股仍處相對高檔的影響，董監與大股東的持股轉讓張數與金額持續攀高，預期將邁入持股出脫密集期，將壓抑大盤或個股走勢。

根據統計，3月以來至上周五，全體上市櫃大股東與董監事申讓張數達54.5萬張，以股票市價估算，總申讓金額達250.1億元，預計至4月底，總申讓有可能逼近300億元。

觀察大股東持股申讓持股的上市櫃共計118家，集中在半導體、光電、網通、電腦周邊等電子族群，傳產則廣布各產業，其中，以彰銀、裕融、台翰、廣運等分別被申讓超過萬張最多；其他包括東元、晟銘電、銘旺科、鈺邦、松崗、愛山林、美食-KY、普誠、精剛、凱羿-KY、翔耀、康控-KY等最多，被申讓張數都超過3,000張。

至於申讓市值，裕融、彰銀、大江、美食-KY、台翰、東元、廣運、鑫永銓、愛山林、鈺邦、眾達-KY、長虹、台積電、巨大、藥華藥、晟銘電、宏全、銘旺科、普誠、翔名、聯華、德微等，也都超過億元。