國內外財報不確定性發酵 台股指數面臨逢高調節

隨著指數來到萬六相對高點後，台股本周出現明顯回檔壓力，今（21）日開高走低，終場下跌104.53點，跌幅0.67%，指數收在15,602.99點，加權指數周線明顯回檔2.05%，本周指數下挫326.44點，中小型股跌勢是更為明顯，OTC周線跌幅高達3.72%。

內外資法人同步調節，外資本周連5個交易日站在賣方，合計賣超303.02億元，投信與自營商也分別調節30.0億元、72.77億元，三大法人合計單周賣超台股405.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周台股在晶圓龍頭大廠法說召開前持續高檔震盪，加上美股下週起將進入科技大廠的超級財報週周，因此盤面觀望氣氛濃厚，甚至盤面下不少這波大漲的個股出現回檔修正。

孫傳恕認為，周四晶圓龍頭大廠法說釋出第2季業績可能持續受到庫存調整影響，但第3季起有望由高效能運算、智慧手機新品問世等，帶動業績優於上半年；就終端需求而言，高效能運算營收占比上升至44%，其次則為智慧型手機34%，車用電子為成長最強勁的族群占比達7%，給予市場下半年展望看升的樂觀態勢，有助於台股維持高檔震盪、類股健康輪動。

至於下周將登場的重量級美國科技股，孫傳恕指出，包括微軟、Google、德州儀器、英特爾、亞馬遜等，另外5月首周由高通、超微、蘋果接棒登場，其中又以蘋果財報最受全球矚目，屆時將影響相關台股供應鏈的投資情緒，加上5月初的FOMC會議將召開，不論財報或美國聯準會對於升息的態度，都將左右全球金融市場的敏感神經。

在指數走勢方面，孫傳恕說明，雖然科技業庫存調整進入尾聲，但因為中國解封後，PMI雖然連續3個月擴張，但是庫存及進口年增率仍處於收縮階段，造成所帶動的需求回升不如預期，對於相關台廠的挹注效果可能遞延，加上第1季指數漲幅不小，預料第2季指數將於年線之上1,200點之間做大箱型區間震盪。

孫傳恕認為，整體而言，預料上半年電子股將落底，下半年有望展開V型回升以及Chat GPT需求蓬勃發展，建議持股做汰弱留強調整，在Chat GPT潮流帶動下，預期雲端服務供應商業者加大AI伺服器相關支出，特別是規格大幅有利於相關晶片如高效能運算、I/O、高頻寬記憶體需求，及如散熱等零組件、板卡、系統廠等可望受惠，因此看好伺服器、高效能運算、新能源車相關持續為今年科技股的投資重點產業。