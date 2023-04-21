投資美股夯 元富證升級推出美股定期定額即時賣出功能

新光金控（2888）旗下元富證券持續優化美股定期定額的服務效能，為滿足投資人需求，即日起升級推出美股定期定額即時賣出功能。客戶在美股定期定額部位的賣出機制比照單筆複委託交易，可於美股交易時間即時設定價格進行交易，提高投資決策的執行效率。

元富證券表示，歷經2022年跌勢後，美國股市在2023年表現回穩，主要受到通膨回落、Fed升息預期放緩、企業財報優於預期，及近期發酵的人工智慧熱潮所支持。美股交易活絡，連帶台灣複委託市場的交易量和開戶數同步提高。

根據券商公會統計，今年以來（截至3月底），複委託市場累計開戶數較去年底成長6.27%，達到403萬戶，開戶數增加約23.8萬戶，而複委託市場交易量也扭轉2022年下滑14%劣勢，較去年同期回升2.27%，達到新台幣1兆388億元。其中，美國市場交易量為新台幣7，676億元，交易占比達73.89%，顯見美國股票和ETF交易仍深受國內投資人鍾愛。

隨著各國央行持續升息對抗通膨，投資人想於景氣築底過程中布局，又要分散波動風險，定期定額成為最受歡迎的投資方式。券商公會數據顯示，截至2023年3月底，美股定期定額累計客戶數較去年底大幅成長29.5%，達到64，379戶。畢竟美股概括了各產業的龍頭公司，投資美股不僅更安心亦能最直接的參與各產業的最新技術與資訊。

元富證券美股定期定額服務精選50檔股票及52檔ETF，包括創新成長性且獲利強的科技龍頭股、食衣住行育樂串連的生活概念股，及掌握趨勢的熱門主題ETF等。透過定期定額存美股，享有買進手續費率0.15%優惠，並且無最低收費限制，藉由紀律投資分批進場，長期取得複利投資效果。

除了升級推出「美股定期定額即時賣出」功能，美股同步祭出多重好康優惠。存美股買進手續費享業界震撼優惠，按成交金額的0.15%收取，無最低手續費限制。

元富證券與新光銀行合作，即日起至2023年6月30日，《OU好富投》成功開戶輕鬆拿好禮$288；存美股與買美股加碼送價值$300好禮；存美股成功扣款3次再送$666台股手續費抵用金。