臺灣晶圓製造指數今年來漲逾兩成 00913精粹選股好題材

兆豐投信指出，隨著美國聯準會鷹派升息訊號轉弱，全球半導體股、科技類股的利空因素持續減輕，甚至隨著法人預期半導體龍頭股持續轉強帶動下，預期第3季迎接旺季行情，有助帶動晶圓製造供應鏈後市表現，建議可趁勢布局。

根據最新統計，今年以來臺灣晶圓製造指數漲幅高達21.7%，反觀台股加權股價指數漲12.9%，電子工業類指數漲16.5%，可見與晶圓製造領域相關的題材漲勢相對俏麗；但一般投資人要自行挑選個股不易，建議可納入晶圓製造主題型ETF資產，如兆豐台灣晶圓製造（00913），打造定期持有或單筆加碼買進的投資策略，參與晶圓製造題材的漲勢行情。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，兆豐台灣晶圓製造聚焦半導體中上游，且鎖定台灣註冊的股票；中游的晶圓代工、晶圓製造領域累計約六成比例，再加上結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標為篩選標準，挑選前30大成分股，如台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、瑞昱（2379）、日月光投控（3711）等，打造一檔主攻台灣科技龍頭企業、選股相對純粹精煉的全包式ETF。

隨著2022年底兆豐台灣晶圓製造調整成分股後，更著重再生晶圓製造產業鏈，可以涵蓋5G、AI、電動車、矽晶等新型應用題材，看好再生晶片製造的專業製程搭配全球市場需求量增加，有機會刺激再生晶圓產業報價上升，也有利帶動走勢續揚。

另外，隨著電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，這也是有利台灣晶圓代工廠產能擴增的因素，有助推升企業獲利的增長空間。

未來金融市場的波動仍可見頻繁，投資ETF時，仍需要留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價與淨值之間的變化，可作為評估進場布局的依據。