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台積電法說會四平八穩、審慎中帶樂觀 股價收復5日線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電法說會釋出今年資本支出不變，微幅下修全年營收目標，預估客戶端的庫存修正將延到第3季，市場認為，台積電法說會的說法四平八穩，審慎中帶樂觀，周四台積電ADR大漲逾2%，台積電（2330）今（21）日早盤以520元開出，收復5日線。

台積電首季合併營收5,086.3億元，季減18.7%，年增3.6%，為近四個季度低點；稅後純益2,069億元，季減三成，年增2.1％，也是近四個季度低谷，每股純益7.98元；首季毛利率與營益率都超越財測高標，首季毛利率為56.3%，季減5.9個百分點、年增0.7個百分點，首季營益率45.5%。

台積電預估，在新台幣30.4元兌1美元的匯率基礎上，本季美元營收約落在152~ 160億美元，相當於季減4.3%至9%；毛利率估介於52~54%，營益率估介於39.5~41.5%之間。

台積電總裁魏哲家表示，上半年IC設計端庫存調整時間比預期更長，可能持續到第3季才會重新平衡到健康水準；台積電下修全年美元營收展望，由原估較去年微幅成長，修正為年減低至中個位數百分比（約1%至6%），終止業績連續13年成長態勢。

台積電ADR周四收盤勁揚2.36%，收在89.29美元，台積電早盤以520元開出，上漲7元，收復5日線，盤中漲幅0.97%。

台積電 營收

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