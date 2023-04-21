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仁寶除息秀失靈、陷貼息 分析師最新預測出爐

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶除息秀失靈，分析師最新預測出爐。圖／記者吳康瑋攝
仁寶除息秀失靈，分析師最新預測出爐。圖／記者吳康瑋攝

代工大廠仁寶（2324）每股配發現金股利1.2元，配發率72%，而昨（20）日除息，不料盤中翻黑慘陷貼息窘境，終場收24.15元，股價持平。分析師認為，雖除息秀失靈，但外資仍維持連2日大買（買進6,961張），評估中長期發展，仁寶股價位階處於「合理偏低」，且今年第一季EPS還沒公布，後續仍有看頭。

分析師指出，隨著數家大廠宣布發放股利，股息殖利率高低就成為投資人評估的關鍵，而當行情較冷淡時，高殖利率的個股皆屬「抗跌股」，且由於團隊公布股利金額，投資人注意力就都被吸引過去；他特地提醒市場投資人，在挑選要存的個股時，除需選高殖利率，還要注意填息時間，否則很容易領股利賠價差。

分析師透露，近日AI帶動的漲幅，實在相當驚人，電子五哥也有出現拉抬，不過仁寶卻是位居最後，不過他秀出仁寶配息歷史數據，其中，近五年平均EPS為2.07元、近五年平均現金股利1.44元、仁寶連續25年配發現金股利，他自己仍將仁寶列為私藏定存股，並買進幾張靜待配息。

據公開資料顯示，電子五哥以緯創最猛上漲47.8%，其次為英業達上漲22.7%、第三廣達漲幅14.2%、後續為和碩漲幅10.4%，最後一名墊底的為仁寶只有漲9.11%，對此他說，與仁寶相比，緯創漲近五成那麼多，但卻讓存股族紛紛縮手，而外資卻持續加碼買進仁寶，主因為除息後買進可以降成本，因此不漲反而沒困擾。

仁寶 股利

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