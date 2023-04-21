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法說會後台積電開盤520元！台股開15,776點 早盤漲逾70點

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早盤漲逾70點！台股開15,776點 台積電開盤520元

台股開15,776點早盤漲逾70點 台積電開盤520元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股開盤上漲69.02點開在15,776.54 點，上漲70餘點。（本報系資料庫）
台股開盤上漲69.02點開在15,776.54 點，上漲70餘點。（本報系資料庫）

今（21）日台股開盤上漲69.02點開在15,776.54 點，早盤漲點擴大上漲70餘點。台積電（2330）上漲7元，開在520元。投顧法人表示，投資人可反彈減持漲多、線形不佳與法人減碼股；伺機短打產業前景佳、股價轉強題材股。

富邦投顧說，費半轉強，有望帶動台股止穩，但仍可能延續近期指標修正格局，因為外銷訂單不如預期，景氣復甦力道不佳，資金退場觀望，加上台股KD、MACD續弱，短期均線下滑。

操作操略方面，類股輪動快速，投資人可反彈減持漲多、線形不佳與法人減碼股；伺機短打產業前景佳、股價轉強題材股。做多需留意，短打AI、網通、電動車產業，關注普發現金、碳權交易題材股；做空則需留意，股價漲多且跌破重要支撐與法人調節股如軍工、太陽能、工業電腦與航太族群。

周四(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌110.39點、跌幅0.33%，那斯達克指數下跌0.8%，標準500指數下跌0.6%，費半指數下跌0.1點、平盤作收。

群益投顧說，美國經濟數據疲軟，企業財報憂喜參半，特斯拉財報不如預期，股價崩跌近10％，拖累非必須消費股，四大指數震盪走低收小黑，五大科技股跌多漲少。台ADR，台積電漲2.36%、聯電跌0.12%。

富邦投顧說，台積電法說符合市場預期，美股ADR收高，有利台股多頭表現。

三大法人周四集中市場合計賣超128.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超92.3億元，投信賣超10.3億元，自營商(自行買賣)賣超9.8億元，自營商(避險)賣超15.9億元。

在法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 3,992口，未平倉淨多單回升至 12,700口，而自營商則是減碼期貨多單968口。另外在選擇權未平倉部分，4月第4周的買權最大未平倉下移至16,000點，而賣權最大未平倉則維持在15,600點的位置。

在盤勢部分，周四台指期呈現開低震盪收跌的格局，不過整體的跌幅並不大，指數終場僅下跌47點，顯示出市場賣壓正逐漸減弱。另外台積電公佈第一季財報，整體表現優於市場預期，不過值得留意的是，台積電第一季營收的成長動能有大幅趨緩的跡象。

從目前走勢觀察，台指期連續三日下跌收低，並低於月線之下，顯示盤勢持續疲弱，短線回側下方季線支撐的機率升高，後續若失守季線支撐的話，恐將回測3月中旬的低點價位。

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