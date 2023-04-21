上班族精進英文必看 商英訓練講師Clare又推新書

曾任職知名外商公關與精品業十多年的Clare，一開始精進商用英文是為了職場升遷，卻成就了中年創業，後來轉職專攻上班族商用英文領域的講師，並推出暢銷書「商務英文大解密」，不藏私的分享如何精進商用英文。

台大留美的Clare坦言，好學的她總是努力把握機會加強自己的商英程度；當時學習英語文的最大目標不外乎是希望得到高層肯定 ，獲得升遷、加薪、轉職和外派的機會。

就和許多上班族一樣，碰到職涯危機（中年危機 ），Clare直接跳過斜槓階段，辭去全職工作並開始思考「如何能夠把我的英語文程度、以及學習上的心得、熱情和信念等等，轉變成一套可以產生經濟收入和品牌效應的專業技能」。

「分享式教學和教材創作」就是Clare想到的模式；至於為何會選擇商用英語文而非兒童生活、生活英語和各類考試英文，主要基於後三者早已一片紅海、過度成熟和飽和，絕不差她這樣一位老師。

並在2017年，以「做中學」的企業內訓精神，和記憶效果顯著的「情境式」角度，為企業職場人精心撰寫「商務英文大解密：用100篇辦公室會話和商務書晉升全球白領菁英」一書。由於這本工具書一版的順利完售，市場上的口碑和佳評，Clare終於在2023年4月鄭重推出了該書的「全新增修版」。

全新修版展現了三大特色：（1）主題多元、內容廣泛。Part 1辦公室會話：電話、社交、旅遊兼出差、開會、視訊暨電話會議和簡報等6大篇章。Part 2商務書信：求職、商務往來、客服行政和職場人際等4大領域。（2）實用性高：包含103則商用實戰對話及書信範例。可依場合和需求不同輕鬆擷取片段使用——大幅提升工作效率。（3）方便查找和溫習：逐文把must-know單字、片語、短句／句型和替代用法，進行歸納式整理——輕鬆補強記憶效果。

Clare指出，二版在內文中添加了大量篇幅的增修；例如在Part 1的辦公室會話部分，增加了視訊暨電話會議英語，把疫情以來，商業界因應疫情而習慣採用的（跨時區）新遠距開會模式裡，與會者使用得上的相關慣用句，匯總出來。