證交所年中設碳權交易所子公司 擬採減量額度交易

金管會證期局副局長張子敏說，證交所將在今年中設「台灣碳權交易所」子公司並修子法，碳權類型以「減量額度交易」，也就是環保署會對每一家企業設定一個減量額度，當企業排碳量低於該額度時，可將多出的排碳量拿出來賣，反之則得去購買碳權。

例如一家排碳大戶跟環保署申請排放100萬噸二氧化碳，最後該企業只排放50萬噸，節省下來的50萬噸就可以拿到碳權交易所出售；反之，超過申請排放量者，就得去購買碳權。

據證交所初步調查，去年底共有約30餘個排放交易體系，其中以「減量交易額度」類型者，多是亞洲國家，包括新加坡、香港、馬來西亞和泰國，台灣碳權交易所也將採這種類型。

另一碳權類型是「總量管制」則是以歐盟、加州、英國、中國大陸、韓國及紐西蘭等為主，是指一個國家訂總排碳額度、並分配給各企業，若企業分配到免費排放100萬噸，最終企業只排了50萬噸，剩餘50萬噸就可以拿出來做交易。

為避免台灣成立碳權交易所後，企業「只買碳權、不自己減碳」，張子敏說，環保署會對各企業買國內外碳權做限額且還需認證，最終仍是希望企業可以自己減碳。

張子敏說，台灣成立碳權交易所有兩大效益，一、協助企業達成碳中和目標及經濟產業發展中取得平衡，創造減碳誘因，如企業有多碳權可以拿出來賣、不足者可以買碳權抵減，藉此產生供需、變成一個自由市場。

他說，環保署希望企業可以自己真正減碳，因此會有一些控管，未來若企業自己減碳便宜、或是買碳權太貴，就會加速減碳。

二、碳權交易所可增加國際間交流和合作，如企業也可去國外買碳權做抵減，透過台灣碳權交易所力量，就可以去國外買到更便宜的碳權、降低成本。