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國安基金退場 專家：看好台股長線行情

聯合報／ 記者賴昭穎／即時報導
國安基金退場後台股表現。圖／「鉅亨買基金」提供
國安基金退場後台股表現。圖／「鉅亨買基金」提供

國安基金於13日決議退場，隔日台股以大漲124點作收回應，一掃外界擔心國安基金退場是否影響市場的雜音，加上電子業庫存去化將在本季進入尾聲，產業有望復甦。「鉅亨買基金」指出，歷年國安基金退場後台股多呈現上漲格局，加上台灣近期公布的經濟數據開始轉佳，預期下半年進入新的景氣循環，長線行情不看淡。

統計近20年（2004年4月~2023年4月）期間國安基金退場的歷史經驗，國安基金退場後一季、半年以及一年台股的表現都不差，台股平均漲幅分別為6.8%、13.1%、26.7%。其中，2008年國安基金退場後的半年上漲逾三成，退場後一年甚至大漲近七成；而最近期的2020年國安基金退場，台股半年及一年的表現也都有三成左右的漲幅，「鉅亨買基金」指出，現在正是布局台股基金的極佳時點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣今年第一與第二季預估經濟成長率分別為2.5%與3.4%，台灣經濟成長率看起來已觸底並將迎來反彈；此外，台灣實質景氣領先指標年增率已經由去年10月的-3.9%，一路回升至今年2月的-0.2%，沒有意外的話，3月數值就會轉正。

從過去40年數據來看，當實質景氣領先指標年增率由負轉正時買進台股，單筆申購的未來兩年與三年平均報酬率分別為39.3%與84.6%；定期定額的未來兩年與三年平均報酬率分別為19.5%與37%。

國安基金 台股

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