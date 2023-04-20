台積電法說下午登場 早盤最高516元

晶圓代工龍頭台積電（2330）預計今（20）日召開第一季線上法人說明會，對於近期市場消息，包括可能放緩2奈米先進製程及高雄廠投資擴產計畫，以及全年展望、美國廠補助案、缺水缺電、德國設廠等，將在法說會中正式對外說明。台積電股價開紅盤512元，上漲2元，最高到516元，上漲6元。

台積電第一季合併營收5,086.33億元，季減18.7％、年增3.6％。

台積電第一季財測合併營收介於167～175億美元之間，在新台幣兌美元匯率30.7元假設下，約折合新台幣5126.9～5372.5億元。台積電第一季美元營收符合預期，但因新台幣匯率影響，第一季合併營收5,086.33億元略低於業績展望區間。

據彭博彙整的數據顯示，除一家外，追蹤台積電的40家券商全都給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高的。