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4/20【早晨財經速解讀】 再降價!特斯拉還能維持高估值?ASML砍單假消息?股價仍重挫

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

聯準會Fed）在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通膨放緩，取得授信管道限縮。

褐皮書說，「最近幾周總體經濟活動幾乎沒有變化，幾個轄區指出，在不確定性增加和對流動性的疑慮加劇之際，銀行緊縮放款標準。」

褐皮書指出，「在報告期間，總體物價價位微增，但上漲幅度似正放緩」。

這份報告的措辭比起3月初矽谷銀行SVB）倒閉前發布的報告要更為悲觀一些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對今年接下來的疑慮增強。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，他仍在觀望最近兩家美國銀行倒閉是否會導致經濟放緩超出預期。他在NPR的Marketplace訪問中說：「我認為從銀行方面會有多少壓力，這將決定這個經濟體能否放緩。」「每個人都預測下半年會有一些成長放緩，這將取決於金融部分的強度。」

這份褐皮書或許可以強化Fed 5月升息後暫停升息的可能性，或許還會加重對經濟衰退的疑慮。3月份會議紀錄顯示Fed內部研究人員已經預測經濟可能衰退。

根據褐皮書，占經濟總量三分之二的消費支出「普遍被認為持平或略有下降」，薪資水準仍高，但增幅有所放緩，勞動市場出現放鬆跡象。

這份褐皮書由里奇蒙聯邦準備銀行編制而成，其中涵蓋12家地區聯邦準備銀行截至4 月10日收集到的資料。這也是自3月初矽谷銀行倒閉引發金融市場動盪以來公佈的第一份褐皮書。

許多轄區表示所回報的銀行放款減少，甚至存款也減少。轄區內包括SVB的舊金山聯邦準備銀行表示，儘管在3月存款減少後小銀行的資金流出情況已經穩定，但放款「顯著」下降。

Inflation Insights LLC的創辦人Omair Sharif 說：「如果褐皮書中的評論準確反映放款標準的收緊程度，似不足以阻止Fed在5月再次升息25個基點，」他提到有些地區的評論，即貸款活動最初下降之後已經回穩。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

經濟衰退 矽谷銀行 Fed 美國 舊金山 SVB 薪資 通膨 聯準會

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