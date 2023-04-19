快訊

明天「穀雨」到！今年最衰4生肖 做好1件事可望轉運

民眾黨籍縣市首長再+1 金門縣長陳福海已入黨

印度人口超越中國 經濟要「超陸趕美」得克服這些挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上市櫃股票可作海外投資活動擔保品 8月28日提前上路

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
金管會表示，如果未來外資有從事海外投資活動的資金需求時，可以我國上市櫃股票做為擔保品來獲取資金。（本報系資料庫）
金管會表示，如果未來外資有從事海外投資活動的資金需求時，可以我國上市櫃股票做為擔保品來獲取資金。（本報系資料庫）

為吸引國際資金擴大投資台灣資本市場，證交所配合主管機關政策增訂「華僑及外國人以國內有價證券作為境外投資活動擔保品操作辦法」，原訂年9月25日實施，提前至8月28日上路。

金管會表示，如果未來外資有從事海外投資活動的資金需求時，可以我國上市櫃股票做為擔保品來獲取資金，不須賣出台股部位，可增加外資資金運用的彈性及持有台股投資部位意願，對促進金融市場流動性及強化證券交易市場穩定性大有助益。

金融監督管理委員會發布新令，開放境外華僑及外國人得以台股作為境外投資活動擔保品，不受華僑及外國人投資證券管理辦法第21條第3款限制，以吸引國際資金持續參與台灣資本市場。證交所表示，因新政策獲得市場參與者廣大迴響，證交所與臺灣集中保管結算所戮力縮短相關作業時程，使新制提前自112年8月28日起實施。

證交所表示，境外外國機構投資人(擔保品提供者)基於中華民國境外投資活動，需向另一境外外國機構投資人(擔保品收受者)交付擔保品，得以上市櫃信用交易標的股票作為擔保品，由境外擔保品管理者負責管理，並委由在台之擔保品保管機構代為保管及處分擔保品。

證交所落實主管機關「資本市場藍圖」願景，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場，開放外資以台股作為擔保品，有助吸引外資持續持有台股，提高市場國際能見度，證交所全力配合規劃相關作業流程及系統開發，未來將持續推動活絡股市措施，期能吸引更多資金投入我國資本市場，增進經濟成長動能。

證交所 台股

延伸閱讀

電子不振 台股盤中翻黑15,900點得而復失

傳凱基證併群益證？金管會要查內線交易

台股低氣壓 法人賣百億

台股高檔震盪 千金股一片慘綠

相關新聞

台股低氣壓 法人賣百億

萬六大關久攻不下，台股昨（18）日在千金股、電子權值等族群領跌下，指數開低走低，終場下跌94點、收15,869點，三大法...

生技股去年股利陸續出爐 這檔現金殖利率10.86％居冠

生技股去年度股利陸續公布，統計120家上市櫃生技股中，尚有10家還未公布股利，有38家不配發股利，以今（19）日收盤價計...

軍工、AI股飆一波 還有「營收高成長股」能撿！13檔外資投信搶吃籌碼

繼年報之後，上市櫃公司第一季營收也已公布。上市公司第一季累計營收為8.64兆元，年減率超過1成，其中以航運與金融衰退幅度最大。

4/19【早晨財經速解讀】陸Q1GDP 4.5% 今年有機會破5%?大戶全落跑 散戶回歸 台股萬六有譜?

大陸市場不香了？金管會昨（18）日公布，上市櫃公司去年赴大陸投資收益匯回金額達1,144億元，改寫史上新高，同時，投資海外市場（不包含大陸）則大舉增加了近7,000億元，也創了史上新高，顯示在中美貿易開戰下，台商投資重心，已從大陸大舉轉向東南亞、美國等海外市場。

上市櫃股票可作海外投資活動擔保品 8月28日提前上路

為吸引國際資金擴大投資台灣資本市場，證交所配合主管機關政策增訂「華僑及外國人以國內有價證券作為境外投資活動擔保品操作辦法...

台股下跌98.97點 三大法人賣超116.08億元

今（19）日台股早盤開高一度來到15,915.39點，上午10點過後賣壓增加，一路下殺，最低來到15,756.75點，權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦