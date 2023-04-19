生技股去年股利陸續出爐 這檔現金殖利率10.86％居冠

生技股去年度股利陸續公布，統計120家上市櫃生技股中，尚有10家還未公布股利，有38家不配發股利，以今（19）日收盤價計算，股現金殖利率超過5%的有10家，其中泰博（4736）去年度擬配發20元現金股利，殖利率高達10.86%居冠。

統計生技股中去年現金股利超過5元的有13家，其中最高者為泰博，每股配發20元現金股利，以今日收盤價184元計算，現金殖利率達10.86%，高居第一名；其餘還有精華（1565）、晶碩（6491）、亨泰光（6747）、達爾膚（6523）、保瑞（6472）、麗豐-KY（4137）、葡萄王（1707）、大學光（3218）、軒郁（6703）、視陽（6782）、醫揚（6569）、生展（8279）等。

統計現金殖利率超過5%的生技股有10家，依序是泰博、寶島科（5312）、霈方（6574）、合富-KY（4745）、進階（3118）、美吾華（1731）、精華、豪展（4735）、五鼎（1733）、永信（3705）等。

泰博去年獲利33.83億元，創新高，年增71.2%，每股純益36.03元，去年度股利大方，擬配發20元現金股利；泰博去年因國內新冠疫情爆發，快篩市場需求大增，推升去年的獲利表現。

展望未來，泰博表示，雖然新冠疫情回穩，快篩檢測試劑市場需求高峰已經過了，但旗下遠距醫療、快篩試劑，血糖測試儀，及多參數檢測儀與連續血糖監測儀（CGM）等五大產品，仍將是帶動未來成長的重要動能。