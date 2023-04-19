台股交割改T+1有譜？黃天牧：涉及投資習慣需謹慎評估
因應各國股市交割制度陸續改為「T+1」，金管會研議台股是否能跟進？黃天牧今表示，此涉及到投資習慣問題，這些調整是國外趨勢，國內目前還在研究，但沒有一定要走向這個方向，要謹慎評估。
金管會主委黃天牧今赴立法院「為因應金融業導入人工智慧(Artificial Intelligence)科技，如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展」進行專題報告。
近來國際股市交易時間和交割時間的調整，黃天牧表示，此涉及到投資習慣問題，要調整券商跟業務員的架構都要很小心，有的國外交易所中間有休息時間，台灣是9點開盤直接到下午1點半，黃天牧表示，開盤時間以前檢討過，後來評估暫時先不調整。
立委曾銘宗指出，不管是調整交易時間或是交割日期都是和國際接軌的方式。
黃天牧說，這些調整是國外趨勢，國內目前還在研究，但強調，沒有一定要確定這個方向，這將涉及整個生態系，要謹慎評估。
證期局局長張振山說，上周已成立專案小組研究，但因為涉及結算單位和外資及交易系統等問題，評估結果要等到12月下旬才會出來。他受訪表示，不論是延長交易時間或是分盤交易，最主要是營業員的作業習慣，以及投資人投資習慣的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言