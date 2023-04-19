台股交割改T+1有譜？黃天牧：涉及投資習慣需謹慎評估

因應各國股市交割制度陸續改為「T+1」，金管會研議台股是否能跟進？黃天牧今表示，此涉及到投資習慣問題，這些調整是國外趨勢，國內目前還在研究，但沒有一定要走向這個方向，要謹慎評估。

金管會主委黃天牧今赴立法院「為因應金融業導入人工智慧(Artificial Intelligence)科技，如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展」進行專題報告。

近來國際股市交易時間和交割時間的調整，黃天牧表示，此涉及到投資習慣問題，要調整券商跟業務員的架構都要很小心，有的國外交易所中間有休息時間，台灣是9點開盤直接到下午1點半，黃天牧表示，開盤時間以前檢討過，後來評估暫時先不調整。

立委曾銘宗指出，不管是調整交易時間或是交割日期都是和國際接軌的方式。

黃天牧說，這些調整是國外趨勢，國內目前還在研究，但強調，沒有一定要確定這個方向，這將涉及整個生態系，要謹慎評估。

證期局局長張振山說，上周已成立專案小組研究，但因為涉及結算單位和外資及交易系統等問題，評估結果要等到12月下旬才會出來。他受訪表示，不論是延長交易時間或是分盤交易，最主要是營業員的作業習慣，以及投資人投資習慣的問題。