法警創業做電商慘賠百萬！深蹲20年狂買「這類股」一次爆發賺到退休

台股散戶持續進場，資金回籠，證明股市人氣仍居高不下。有網友在ptt發文表示，投資股票實現財富自由的確有機會，因為他曾認識一名在法院工作的法警大哥，對方因為對海運股有長期研究，長榮累積了500張，前幾年股價狂飆讓這名法警直接賺到退休。

Po文的網友認為，靠股票致富要長期累積資本，並在遇上三十年一次的大行情時，就能「一次爆發賺到退休」，但前提是要抱得住。他說，這也是要看每個人的人格特質，不然就要後天的磨練。

他分享自己曾認識一名法警大哥，對方在2000年時開過網路公司做電商，後來經營不善賠了上百萬並跑去當法警，兩人聊天時會討論股票，對方表示長期對航運股有研究，多年來一直累積長榮，達到500張。

2020年碰到疫情，長榮不斷下殺，這名法警大哥也持續狂撿，成本估計都在10元左右，後來海運狂飆那波直接賺到退休，原po也認為「策略、運氣、堅持，幾乎是必須的。」

底下留言有網友認同說「景氣循環股，蹲個幾年噴一波，賺10年」、「賺到流湯」、「景氣循環股確實就是這樣」、「海運可以」、「30年一次，一次賺30年」、「我伯父也是長年投資陽明，好像也是有幾百張」、「看對沒什麼，抱住才是重點，陽明我19買，23賣」。

但也有人覺得就算是真的也是少數案例，不會天天有航運可賺，還有人認為，「這很強誒，也要拒絕其他個股的漲跌，不然等很久會懷疑人生」、「所以要等30年？可能還沒等到就再見了」，此外，也有人直言不可能，因為研究產業面根本不可能算到疫情塞港，說到底就兩個字「運氣」。