外資台股持股比率提升到40.25% 累計今年淨匯入2298億美元

台股今年開始回溫，黃天牧今天表示，外資持股比率從年初到現在增幅為0.69%，累計今年金額2298億美元，對台股有信心。

金管會主委黃天牧今赴立法院「為因應金融業導入人工智慧(Artificial Intelligence)科技，如何跨部會強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展」進行專題報告。

提到台股近期表現，對大盤攻上萬六是否有信心？黃天牧說，外資持股比率從年初39.56％提升到40.25%，三月份外資淨匯入138億美元，累計今年約2298億美元。對台股看法，黃天牧表示，看市場要看「中長期」，對台股仍有信心。

提及「新式金融」的監管，黃天牧表示，國際間金融機關對金融科技監管有一致的原則，及同樣的行為風險規範。無論是金融業或科技業，只要行為是相同的、風險是相同的，都會受到同樣的規則處理。