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台股開15,874點早盤小漲20點 台積電開漲2元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為台股示意圖。中央社
圖為台股示意圖。中央社

周二美股收近平盤以小跌作收，今（19）日台股以上漲5.21點開在15,874.65點，早盤小漲20餘點。台積電（　2330）上漲2元，開在517元。法人表示，指數若無法站回至5日線之上，指數將轉向震盪整理，投資人可低接產業持續成長，線型維持強勢及法人加碼股；賣出營運展望保守，線型高檔轉弱及法人減持股。

國泰證期研究部說，預期整體市場在量價、技術指標出現轉弱下，指數若無法站回至5日線之上，盤面多方優勢將暫歇，指數將轉向震盪整理， 操作態度上便需要相對保守。

富邦投顧說，在大盤震盪之際，投資人可低接產業持續成長，線型維持強勢及法人加碼股；賣出營運展望保守，線型高檔轉弱及法人減持股。做多需留意，低接布局AI伺服器相關、電動車、低軌衛星等行業前景展望佳族群，以及受益後疫情時代，需求回覆之內需消費、醫美保健等族群；做空留意，日指標續弱，股價跌破下方重要均線，及今年業績展望不如預期股。

周二(18日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌10.55點、跌幅0.03%，那斯達克指數下跌0.04%，標準500指數上漲0.09%，費半指數上漲0.36%。

群益投顧說，美銀營收與獲利均優於市場預期，但是高盛上季獲利下滑18％，不如市場預期，財報喜憂參半，美股開高震盪，四大指數收近平盤、小跌作收。台積電ADR小漲0.17％。

國泰證期研究部說，近期國債問題造成美股出現震盪走勢。葉倫表示，聯邦債務已達上限，財政部已開始採取特別措施以避免政府支付違約。國際貨幣基金(IMF)報告顯示，今年第4季美元在全球央行外匯存底的比重下滑至低於 59%。葉倫今年曾警告，若美國債務違約的話，恐導致其他國家對於美國償付能力失去信心，連帶削弱美元做為全球儲備貨幣的地位。

三大法人周二集中市場合計賣超109.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超87.2億元，投信賣超7.7億元，自營商(自行買賣)買超8.1億元，自營商(避險)賣超6億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，其中外資減碼期貨多單1,747口，未平倉淨多單下降至9,490口，而自營商則是減碼期貨多單1,320口。另外在選擇權未平倉部分，4月份的買權最大未平倉下移至16,000點，賣權最大未平倉則維持在15,500點的位置。

在盤勢部分，受到台積電、聯發科以及大立光等電子權值類股走弱的拖累，導致週二台指期呈現震盪走低的格局，盤中雖一度買盤的拉升下，回到平盤價位附近，不過仍舊不敵空方的壓制而下跌走低，終場台指期下跌80點、指數收在15,890點。

目前台指期仍處在盤整區間，短線上若無利多消息激勵，恐難向上突破整數關卡反壓。倘若台積電法說會釋放出利空消息的話，可能會引發短線失望性賣壓的出籠，並導致指數回測季線支撐。

台積電 未平倉

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