4/19【早晨財經速解讀】陸Q1GDP 4.5% 今年有機會破5%?大戶全落跑 散戶回歸 台股萬六有譜?
大陸市場不香了？金管會昨（18）日公布，上市櫃公司去年赴大陸投資收益匯回金額達1,144億元，改寫史上新高，同時，投資海外市場（不包含大陸）則大舉增加了近7,000億元，也創了史上新高，顯示在中美貿易開戰下，台商投資重心，已從大陸大舉轉向東南亞、美國等海外市場。
銀行主管坦言，去年美中貿易戰開打後，大陸關稅提高，使大陸過去低營運成本優勢不在，過去「台灣製造、大陸生產」的一條生產線已被打破，低階電子、傳產業轉進東南亞市場，中階電子廠生產回流台灣，而如台積電等高階電子業則轉赴美國設廠。
另一家民營銀行主管說，近年政府推出台商回流專案引資也奏效、加上兩岸關係緊張的地緣政治，使台商企業寧可將大陸資金抽回、加大在台投資，或乾脆轉赴新加坡。
銀行圈認為，在中美貿易與科技競爭未歇下，未來台商投資重心除一部分回台、也會找尋低關稅的如越南等東南亞市場，棄大陸回台或轉赴海外市場的投資趨勢恐會更加明顯。
金管會昨公布2022年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。到2022年底共有1,210家上市櫃公司赴大陸投資，全年投資收益匯回金額達1,144億元，改寫史上新高紀錄，更是首見匯回金額突破千億元。
證期局副局長張子敏說，經證交所洽公司電話詢問，匯回主因是配合母集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回，上市、上櫃都以電子零組件業匯回金額較大。
數據顯示，上市櫃公司赴大陸市場的累計原始投資額是2兆7,032億元，累計匯回投資收益7,040億元，占比26%也是史上新高，顯示台商赴大陸投資後、有四分之一收益全部匯回台灣母集團，再做重新資金運用分配。
上市櫃公司將大陸市場賺的錢、拚命轉回母集團的同時，也加大了海外市場的投資。據金管會統計，2022年底上市櫃公司累計赴海外市場（不含大陸）投資額共7兆8,507億元，較去年增加了6,981億元，創史上新高。
張子敏說，上市櫃公司增加海外市場投資，主因是併購取得海外子公司、或海外子公司有營運資金需求、參與現增所致，又以半導體投資額較大。
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