台中大毅老爺行旅全新展覽「Have FUN玩什麼好呢」登場

台中大毅老爺行旅不只是旅店，更是一座與美學共生的新場域！即日起至8月31日，運用飯店獨有的美學展示空間，發表全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」邀請8位來自不同風格及領域的青年藝術家，創作出一系列驚奇有趣的作品。

老爺行旅以品牌核心價值=Fun樂趣為主題，邀請懂得玩、認真玩的台灣當代青年藝術家們一同創作，找出旅行及日常生活中好玩的理由，同時看他們玩心啟動，怎麼認真的玩，創造出有趣的共感交集，同時，藉由此次展覽，大毅老爺行旅更與台中的文創特色店家共同合作，將展覽中的提案，實現成為一系列的遊程專案「城市遊程X旅人背包專案」。

雙人入住，平均每晚只要3,888元起，專案中包含沉浸式手作體驗、限定藝文展演觀賞及風格贈禮等，兩天一夜住宿加遊程的旅行專案，要讓旅客以最舒適自在的方式，可以實地到訪遊歷，創造出屬於自己獨一無二的美好回憶。

大毅老爺行旅表示，這期展覽特別邀請《你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂、《父後七日》作家劉梓潔、文字創作者Amos、剪紙藝術家魏少君、羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄、知名插畫家丁原生、療癒系插畫家夏仙及插畫家徐至宏等藝術大玩家們共同合作。

老爺行旅以品牌三大核心價值之一的「Fun樂趣」為主題，向8位來自不同風格及領域的青年藝術家們，拋出「玩什麼好呢？」的提問，看他們在不同領域及場景中，透過創造性的昇華，創作出一系列驚奇有趣的作品。

作品中的靈感，都是從自己日常生活中、從旅行的移動中、從一首首動人心弦的歌曲、從一處處令人心之嚮往的山野風景、從自然生命中的生長等找到樂在其中好玩的人事物，在自己熟悉的領域中找到未知或已知的樂趣。

當探究藝術家們創作作品時的動機是什麼時，藝術家們共同答案都不離「好玩、有趣！」這兩個關鍵字。藉由這期展覽作品，看到藝術家們所分享的好玩哲學，喚醒大家在這個世故複雜的世界中保有帶點無理、敢玩，也懂玩的能力，做有熱情的事，認真玩，這樣才能獲取人生的樂趣密碼，方法就是靠自己玩出來的。

而透過這趟藝術之旅驅動旅客去玩，找到過往所擁有的感動及隨心隨行的自由體驗，強調玩心有多大，樂趣就會有多大。

大毅老爺行旅表示，「Have FUN！玩什麼好呢！」所串聯的不只是展覽，而是一趟由藝術家們啟發觸動的旅行動機。

因此，台中大毅老爺貫徹核心價值Have Fun！玩心大起，與在地文創風格店家攜手認真的玩，將整座城市變成遊玩場地，以城市尋寶的概念，玩出不同主題風格之體驗遊程。

專案中讓旅人拎起飯店與老牌帆布店聯名設計的專屬旅人背包，依著由插畫家為各條路線所創作的遊程地圖。旅人可以按圖索驥，使用放在背包內的遊程道具，騎著自行車以3公里慢速實地到訪遊歷，領會台中美好風情。