麥格理：台股多數科技業Q2將反彈 精選九檔個股

麥格理證券釋佳音，直指多數科技業第2季景氣將反彈。至於市場高度關注的晶圓代工與蘋果智慧機等產業，景氣回溫時程將較其他次產業延遲到下半年。在外資圈中，這是首家唱旺科技業反彈回升的報告。

針對科技業景氣的第2季表現，麥格理證券在最新釋出的報告中指出，根據供應鏈訪查與多數科技次產業所公布營運狀況推測，包括記憶體、封測、IC設計、工業電腦、PC ODM、伺服器/網路與資料中心、安卓智慧機等，第2季都將復甦反彈。

整體而言，麥格理預期大多數的半導體公司（晶圓代工除外）第2季的季成長率為正值。但晶圓代工廠第1季營收整體來說略低於財測，第2季營收可能低於第1季，到第3季才溫和反彈。

麥格理將最看好的九檔台股分成三類。首先是高成長且價格合理的半導體族群，包括台積電（2330）、致茂（2360）及信驊（5274）；其次是表現落後且價格低估的半導體股，包括聯發科（2454）、聯電（2303）及日月光投控（3711）；第三是資料中心/雲端/5G，包括智邦（2345）、樺漢（6414）及伊雲谷（6689）。

其中，聯發科雖遭其他外資券商大砍目標價，但麥格理認為聯發科營收從元月的谷底復甦，反映出智慧手機庫存現在已足夠低，在第2季可望看到溫和的補貨需求。因此，麥格理給予聯發科「優於大盤」的評等，目標價則為891元。

報告也從現金股利率的角度，來評估大中華區的科技股。依據今年獲利預估的現金股利殖利率排序，前五大個股依次為聯發科、華碩（2357）、聯電、日月光投控、中美晶（5483）。