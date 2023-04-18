台股下跌94點收15,869點 台積電失守季線收515元

投資人觀望台積電法說會，台股今(18)日終場收盤為15,869.44點，下跌94.11點，成交量為2,536.72億元。台積電（2330）失守季線收盤下跌5元，收盤價為515元。法人表示，指數需待台積電法說會確認方向之後，行情走勢才會較明確，近期電子族群漲勢較大，可能將要休息，非電子族群例如金融類股等可能有機會輪動補漲，不過類股或是權值股空間可能不會太大，盤面還是以個股表現為主。

台新投顧副總黃文清表示，電子族群近期漲勢較大，可能將要休息，而非電子族群例如金融類股可能有機會輪動補漲，但是類股或是權值股空間可能不會太大，因為指數還是呈現區間震盪整理，因此個股表現機會較大。

黃文清解釋，目前指數陷入區間震盪整理，主要原因是因為本周會有台積電法說，因此市場比較呈現觀望氣氛，資金多數流向利基型股票，或是題材性的個股，待台積電法說會確認方向之後，指數之後的行情會較明確。

今日盤面十千金走勢疲弱，而高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的強勢股有：富邦媒、AES-KY、寶雅、綠界科技。

今日成交量大的強勢股：飛宏、精剛、裕隆、茂迪、寶一、力麗、樂事綠能、森崴能源、凌巨、和成。

今日成交量大卻走跌者：漢翔、雷虎、中工、群創、台船、緯創、華新、華孚、榮剛、長榮。

今日成交金額大且走高者：力智、裕隆、森崴能源、精剛、寶一、瑞鼎、王品、茂迪、來頡、樂事綠能。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：聯發科、漢翔、雷虎、長榮、世芯-KY、創意、華孚、凌群、雙鴻、榮剛。