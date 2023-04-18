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通膨趨緩不代表沒有通膨 TIPS表現優於美債

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

4/12美國公布的CPI符合市場預期，由6%降至5%，富邦投信指出，觀察彭博美國通膨連結債指數長期以來績效，因加上通膨效果，績效勝過美債表現，未來即便通膨持續趨緩，也不代表沒有通膨，而美國通膨連結債具備對抗通膨的特性一直存在，因此，在面對升息的尾聲及經濟衰退疑慮猶存的投資環境，建議投資人持續掌握美國通膨連結債的投資機會。

4/12公布的美國3月CPI符合市場預期，由6%降至5%，但核心CPI年增率卻由前月5.5%回升至5.6%，為去年9月以來首次超過前月，並且高於CPI整體增幅，而3月CPI年增幅放緩主要來自於能源價格回落所致，但服務類價格增幅大多維持高位，使得核心CPI年增率回升，同日聯準會公布的會議記要也暗示，年內經濟可能陷入輕度衰退，壓抑風險偏好促使美股下跌，美債殖利率及美元指數同步走跌，彭博美國政府債券7-10年期指數下跌0.04%，而彭博美國通膨連結債指數則小幅走升0.02%。

有鑑於此，富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，提升投資組合對於對抗通膨的能力。未來的世界將從過去舊時代的三低（低成長、低通膨、低利率）轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準，在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界，將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性，彭博美國通膨連結債指數之績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比，長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢，因此適合長期投資作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站：https://etrade.fsit.com.tw/case/event/2023open/index.html

美國公債 通膨

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