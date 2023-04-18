13支美股今年來上漲主力標的 00757持股比例、漲幅雙重冠軍

今(2023)年來美股行情熱絡，截至4月17日，標普500指數上漲8.56%，那斯達克100指數更是上漲20.48%。若仔細觀察指數上漲動能，會發現兩大指數今年來漲幅有近九成來自龍頭股，且多為科技巨頭。

其中有13支標的更是同時帶動兩大指數的關鍵角色，分別為蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA)、谷歌(GOOGL)、超微半導體(AMD)、博通(AVGO)、繽客控股(BKNG)、英特爾(INTC)、網飛(NFLX)及Adobe(ADBE)。

目前台灣掛牌的原型股ETF中，有八檔ETF持有這13支美股上漲主力標的，占每檔基金總持股比例最低30%，最高甚至達到86.63%。在13支強勢股的推動下，這八檔ETF今年來也多有不錯表現。成分股精選十大最強科技巨頭的統一FANG+ ETF(00757)，投資組合中美股上漲主力標的持股比例最高，今年來漲幅更高達35.27%，是海內外原型股ETF中唯一一檔漲幅逾30%的ETF，穩坐績效冠軍寶座。

統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，有歐美銀行股倒閉危機警示在前，加上聯準會的高利率，使銀行體系可能收緊放貸條件，對中小企業帶來融資壓力。因此，在先前銀行股倒閉訊息傳出後，股市資金大幅轉向現金流穩定的大型股。

林良一表示，歐美銀行股風波後續仍需密切關注。而近期美國經濟數據出現明顯放緩，加深市場對於經濟衰退的憂慮，面對景氣下行，科技巨頭仍能保持成長趨勢，較易受到資金青睞。近日科技巨頭受到市場影響，出現較大震盪，投資人可以趁股價回調時，分批進場布局。