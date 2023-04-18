投資級債 單周迎來資金淨流入

聯準會最新會議紀要顯示接下來仍有機會升息，但衰退預期也加大市場對年底降息的預期，美債殖利率震盪走高，債市表現偏弱、動能放緩。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周債市資金動能多有所降溫，除投資級債仍有淨流入外，非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美國最新經濟數據跡象分歧，包括3月CPI年增率持續放緩、但核心CPI意外回升，PPI指數則低於預期，部分市場解讀通膨放緩程度不足，市場持續消化各式錯綜訊息，使美國10年期公債殖利率過去一周震盪走高，單周走升12個基點。觀察全球主要債券資產，在美公債殖利率攀升的影響下，包括政府債券、通膨連動債及投資級債等單周多有不一跌幅，美歐非投資級債與可轉債指數表現則與股市較近、表現較佳，單周大多收紅。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，回顧2022年，固定收益資產受到較大損失的原因主要是聯準會的快速升息；隨著時間來到2023年，在升息逐漸靠近尾聲之下，市場局勢或可能出現反轉。經歷了2022年的修正，債券的明顯折價創造了一個很好的進場點，而對非投資級債來說，除了本身原有可提供的票息之外，資本利得也有望成為投資人帶來加分。

謝佳伶表示，在非投資級債市中，美國信用市場在經歷新冠疫情帶來的營收及流動性危機後，企業對應外來的不確定性已有準備，包括企業在裁員、減少支出以及提前償債等。整體來說，現在的美國非投資級債企業擁有低於歷史均值的槓桿率，以及高於均值的利息保障倍數，體質仍相對健康。

謝佳伶進一步指出，目前美國非投資級債企業的獲利能力是科技泡沫期間的4倍、多數公司也在2020以及2021年進行在融資，短期還款壓力低，故違約率雖可能從去年的歷史地點回升，但走升的風險應也相對有限。

謝佳伶表示，評估2023年金融市場波動仍將延續，而對固定收益來說縮短存續期是較佳的防守策略，不但可以減少利率風險也降低持債期間的不確定性，故建議投資時可聚焦存續期約2-3年的美國短年期非投資級債，並聚焦其中評級較佳者（B-BB級）、進一步降低違約機率，以穩健的步伐追尋收益；在產業部分，則建議可著重於包括能源管線、商業金融租賃、居家產品級醫療設備等產業。