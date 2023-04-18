快訊

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

投資級債 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會最新會議紀要顯示接下來仍有機會升息，但衰退預期也加大市場對年底降息的預期，美債殖利率震盪走高，債市表現偏弱、動能放緩。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周債市資金動能多有所降溫，除投資級債仍有淨流入外，非投資級債與新興市場債資金皆呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美國最新經濟數據跡象分歧，包括3月CPI年增率持續放緩、但核心CPI意外回升，PPI指數則低於預期，部分市場解讀通膨放緩程度不足，市場持續消化各式錯綜訊息，使美國10年期公債殖利率過去一周震盪走高，單周走升12個基點。觀察全球主要債券資產，在美公債殖利率攀升的影響下，包括政府債券、通膨連動債及投資級債等單周多有不一跌幅，美歐非投資級債與可轉債指數表現則與股市較近、表現較佳，單周大多收紅。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，回顧2022年，固定收益資產受到較大損失的原因主要是聯準會的快速升息；隨著時間來到2023年，在升息逐漸靠近尾聲之下，市場局勢或可能出現反轉。經歷了2022年的修正，債券的明顯折價創造了一個很好的進場點，而對非投資級債來說，除了本身原有可提供的票息之外，資本利得也有望成為投資人帶來加分。

謝佳伶表示，在非投資級債市中，美國信用市場在經歷新冠疫情帶來的營收及流動性危機後，企業對應外來的不確定性已有準備，包括企業在裁員、減少支出以及提前償債等。整體來說，現在的美國非投資級債企業擁有低於歷史均值的槓桿率，以及高於均值的利息保障倍數，體質仍相對健康。

謝佳伶進一步指出，目前美國非投資級債企業的獲利能力是科技泡沫期間的4倍、多數公司也在2020以及2021年進行在融資，短期還款壓力低，故違約率雖可能從去年的歷史地點回升，但走升的風險應也相對有限。

謝佳伶表示，評估2023年金融市場波動仍將延續，而對固定收益來說縮短存續期是較佳的防守策略，不但可以減少利率風險也降低持債期間的不確定性，故建議投資時可聚焦存續期約2-3年的美國短年期非投資級債，並聚焦其中評級較佳者（B-BB級）、進一步降低違約機率，以穩健的步伐追尋收益；在產業部分，則建議可著重於包括能源管線、商業金融租賃、居家產品級醫療設備等產業。

美國 債券

延伸閱讀

亞洲不含日本、全球新興市場及美股 迎來資金淨流入

預期聯準會升息接近尾聲 股債同獲資金追捧

涉嫌在唐人街經營「中國海外警察局」 美國紐約檢調逮捕2男

固定收益商品 買氣旺

相關新聞

4/18【早晨財經速解讀】科技股漲過頭?全美投行大喊:快跑 台股劍指萬六 櫃買再創波段高

外電報導，蘋果原規劃要在近期問世的新款15吋MacBook Air筆電當中，首度導入以台積電（2330）3奈米生產的M3晶片計畫生變，仍會沿用舊款M2系列晶片。外界認為，此舉意味蘋果首度採用台積電3奈米操刀的新晶片放量時間將延後。

台股神山甩尾 站回季線

台股昨（17）日在台積電神龍擺尾站回季線，加上國泰金、中華電等權值股在最後一盤甩尾拉高，加權指數尾盤強拉49點由黑翻紅，...

台積電下跌2元 台股以15,967點開盤

周一（17日）美股走勢震盪但多收小紅，四大指數僅費半小跌0.12%，今（18）日台股上漲4.34點開在15,967.89...

13支美股今年來上漲主力標的 00757持股比例、漲幅雙重冠軍

今(2023)年來美股行情熱絡，截至4月17日，標普500指數上漲8.56%，那斯達克100指數更是上漲20.48%。若...

金融危機事件暫時解除 法人：台美多重資產基金止穩蓄勢待發

3月歐美金融危機暫時解除，SVB與瑞信事件為個別經營問題，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，儘管3月爆發美國金融...

高盛喊賣聯發科 目標價砍至620元

趕在聯發科4月28日舉行法說會前，高盛證券昨（17）日出具報告釋出偏空評析，基於智慧手機市況復甦不力、競價壓力提升，以及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦