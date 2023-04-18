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金融危機事件過後 「台美多重資產基金」止穩蓄勢待發

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

3月歐美金融危機暫時解除，SVB與瑞信事件為個別經營問題，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，儘管3月爆發美國金融系統性危機，但該基金受到SVB及CS影響有限。

美國整體銀行業資產負債結構尚佳，目前系統性風險尚在可控範圍之內，美股本益比亦處於歷史相對低位，觀察此波拉回後已迅速止穩反彈，其中科技類股漲幅領先大盤，如那斯達克指數今年以來漲幅即大幅優於標普500指數，股市受銀行事件衝擊程度較低，今年以來成長型產業漲幅較佳。薛博升表示，觀察AAII美國散戶投資人情緒指數，截至4/6當周為止，目前看空、持平與看多美股的投資人，比重分別為35.0%、31.6%與33.3%，比例相當，顯示未在來市況不明下，投資人心態略偏謹慎，此時正是佈局多重資產商品的最佳時機。

台灣部份，上市公司於3月底公告去年財報，整體營收獲利再創新高水平，並突破40兆台幣大關，主要貢獻來自半導體、航運及電子零組件等。截至3/31數字顯示，台灣加權指數股利率高達4.56%，居全球主要指數之冠，本益比亦僅13.45倍，為主要指數中偏低，顯見台股具備高股利率與低本益比的特性。仍是目前局勢動盪下，相對較佳的投資市場。

針對基金後市操作策略，薛博升指出，3月歷經SVB與CS事件後，基金持債水位從事件前接近9成水準下降至接近8成5，主要是GRI全球風險指標及股債VIX模型暫時顯示趨避，但考量銀行業是各主管機關高度監管的行業，故預期風險趨避情況不會維持太久，3月FOMC利率維持點陣圖中間值落點在5.1%，市場預估上半年聯準會升息將屆尾聲，因此，反而可以樂觀看待後市的表現。

股票方面，目前無金融股部位，持倉持續以美國大型科技股及台灣半導體為主，近期銀行風暴以歐美為主，而由於富邦台美雙星多重資產基金著重台灣、美國兩地風險平衡，近期個股加碼以台股為主，相對其他多元資產配置，更能分散來自歐美的系統性風險；收益資產中，債券方面，目前無金融債部位，以公債及美國科技業債券為主，研判受銀行倒閉或接管事件影響小；考量市場波動正在擴大，受益憑證方面，加碼掩護性買權ETF部位，因波動擴大有利於掩護性買權策略的收益。

綜上所述，薛博升建議投資人可以藉由富邦台美雙星多重資產基金，佈局在台美（成熟+新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股+收益資產）雙資產配置達到收益多元，攻守兼備，投資操作相對靈活，在後疫情進入高度波動時代下，是另一個資產配置的好選擇。

散戶投資人 美國

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