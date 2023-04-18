台積電下跌2元 台股以15,967點開盤

周一（17日）美股走勢震盪但多收小紅，四大指數僅費半小跌0.12%，今（18）日台股上漲4.34點開在15,967.89點，早盤由紅翻黑，小跌30餘點。台積電（2330）下跌2元，開在518元。

群益投顧說，技術面守穩短多，中小題材股可望續輪動，投資人可以盤面熱門族群，參考短線技術面變化，順勢操作因應。

富邦投顧指出，在操作策略方面，投資人可短打具人氣匯集與業績題材，配合營運展望轉佳，且法人買超股；減碼股價走弱破線，或短線漲幅過大，及法人賣超股。做多需留意，低接布局低軌衛星、汽車電子、高速傳輸、AI伺服器等產業長期發展趨勢族群，以及受惠政策紅利的軍工、航太、資安等族群；做空則需留意，股價跌破短、中期均線支撐，及未來營運展望持續保守股。

周一(17日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲100.71點、漲幅0.3%，那斯達克指數上漲0.28%，標準500指數上漲0.33%，費半指數下跌0.12%。

群益投顧說，市場預期Fed還會升息，美債殖利率走升，加上觀望重量級企業財報，美股走勢震盪但多收小紅，四大指數僅費半小跌0.12%，台ADR的部分，台積電漲0.91%，聯電漲0.96%。

葉倫表示銀行業歷經這次動盪後，放貸可能趨謹慎，無形中幫Fed做了一些原本要做的緊縮工作，儘管信用趨緊，但是依舊看好經濟會維持溫和成長，勞動力市場將持續強勁，通膨也將放緩。

三大法人周一集中市場合計買超0.6億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超9.2億元，投信買超2.9億元，自營商(自行買賣)買超1.1億元，自營商(避險)買超4.5億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，其中外資減碼期貨多單2946口，未平倉淨多單下降至11237口，而自營商則是加碼期貨多單2508口。另外在選擇權未平倉部分，4月份的買權與賣權最大未平倉維持在16,100點與15,500點的位置。

周一台指期高檔震盪，盤中狹幅整理，尾盤拉升，終場微幅收紅，聯發科賣壓沉重拖累電子期走勢，盤面由航運、汽車等傳產股及觀光、生技股等類股表現較佳，支撐大盤，尾盤台積電拉升翻紅上漲0.78%，留意在台積電重量級法說前是否帶動台股突破盤整區間。