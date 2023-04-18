4/18【早晨財經速解讀】科技股漲過頭?全美投行大喊:快跑 台股劍指萬六 櫃買再創波段高

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

外電報導，蘋果原規劃要在近期問世的新款15吋MacBook Air筆電當中，首度導入以台積電（2330）3奈米生產的M3晶片計畫生變，仍會沿用舊款M2系列晶片。外界認為，此舉意味蘋果首度採用台積電3奈米操刀的新晶片放量時間將延後。

台積電3奈米去年第4季如期量產後，業界高度關注放量生產的進程。市場原本預期，即將問世的新MacBook Air搭載的蘋果自行研發M3晶片將是台積電3奈米放量代表作，如今傳出要「再等等」的消息，意味3奈米大量挹注營運的時間點也會有所耽擱。

對於相關報導，至昨（17）日截稿前，蘋果公司、台積電皆未評論。法人認為，蘋果一定是台積3奈米首發客戶，但筆電產業庫存調整與景氣變化難免動態修正，一旦M3晶片問世時間延後，蘋果第一款大量導入台積電3奈米生產的晶片恐是今年秋天問世的iPhone 15高階機種採用的最新款A系列處理器。

彭博報導，市場流傳的開發商紀錄顯示，蘋果最近開始測試一款15吋MacBook Air、確保跟App Store第三方應用程式相容，規格暗示蘋果謠傳已久的15吋MacBook Air將發布且將內建效能與M2相當的晶片，而非先前外傳的次代M3晶片，推測由台積電打造的M3晶片預計稍晚才會出爐。

報導指出，Mac系列重大更新要等M3晶片一起釋出，而M3晶片製程會從當前的5奈米提升至3奈米。蘋果也會在今年新iPhone採用3奈米製程生產的處理器。

台積電在今年元月的法說會預告，3奈米將於第3季將開始大幅貢獻營收，在來自高速運算及智慧手機客戶應用驅動下，2023年目標達全產能生產。另外，屬於3奈米家族的N3E製程將於今年下半年量產。

蘋果近期筆電業務也遭逢逆風。

研調機構IDC最新報告指出，全球PC業者今年首季總出貨量下滑29%、降至5,690萬台，遠低於2019年首季的5,920萬台，反映疫情紅利完全消散。

在市場主要業者中，每一家品排廠都逃不過出貨衰減的命運。聯想和戴爾首季出貨量下滑逾30%，惠普下滑24.2%，市占排名第五的華碩出貨減少30.3%，市占第四大的蘋果出貨減幅更達40.5%，在主要PC廠中情況最慘澹。

不過，據零組件廠商及研調機構預期，PC產業在走過慘澹的第1季後，第2季通路端開始重啟拉貨動能，雖談不上反彈，但已出現止跌回溫跡象。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台積電 疫情 庫存 奈米 法人

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