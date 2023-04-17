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創新板公司納入TAIEX成分股 5月2日上路

經濟日報／ 記者蔡靜紋／即時報導

隨著申請掛牌的創新板上市公司與日俱增，創新板規模日益擴大，證交所規劃自今年5月2日起，將創新板公司股票納入TAIEX（發行量加權股價指數）及其系列指數成分股，更完整表彰集中市場股價走勢，壯大TAIEX及其系列指數市值，並可增加創新板個股曝光度，對提升創新板交易動能亦具正面效果，創造上市公司企業價值及競爭優勢，進而讓證交所集中交易市場匯聚新經濟公司掛牌，豐富台股投資組合。

臺灣創新板自2021年7月開板以來，證交所表示，透過多元管道擴大交流，並積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間等等規定，調適法規排除障礙，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

以Micro-LED創新顯示器技術應用為主的錼創科技-KY創（6854），於2022年8月搶得頭香掛牌上市，今年陸續有「能源界Uber」泓德能源（6873）、「綠能界波克夏」雲豹（6869）掛牌上市，接著將有台灣虎航（6757）、Gogolook走著瞧（6902）陸續加入臺灣創新板的大家族，可預見未來創新板上市公司愈具規模。

創新板 證交所 上市公司 台股

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