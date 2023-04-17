台股上漲34.12點 三大法人賣超0.92億元

臺灣證券交易所今（17）日公布去年上市公司董事平均酬金概況，由國巨（2327）8,766.4萬元，蟬聯奪下平均每位董事酬金王寶座，其次為台積電7,439萬元；酬金第11中出現稀客「泰山（1218）」，以約2,325萬元排名第11，主因處分全家超商（5903）股票帶動獲利提升。不過，泰山大股東龍邦先前提出聲明，呼籲全體股東在6月股東會一起抵制董事長自肥議案，屆時在股東會應仍有攻防戰。

2023-04-17 12:02