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台股上漲34.12點 三大法人賣超0.92億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意照。記者余承翰／攝影
台股示意照。記者余承翰／攝影

台股今（17）日震盪，權王台積電（2330）尾盤急拉，推升指數翻紅，終場收15,963.55點，上漲34.12點，成交量2,458.69億元；三大法人賣超0.92億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超9.25億元，投信買超2.64億元，自營商買超（合計）5.68億元，其中自營商（自行買賣）買超1.14億元，自營商（避險）買超4.54億元。

台股今日以15,934.64點開出，盤中一度翻黑下滑至15,894.77點，台積電尾盤急拉收在520元，上漲4元，電子股翻紅，傳產股以玻陶、汽車、航運等類股表現強勢，軍工及航太相關股，低軌衛星股等也是上漲表現，大盤指數收在今日最高點，漲幅0.21%。

三大法人 台股

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