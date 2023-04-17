台股上漲34.12點 三大法人賣超0.92億元
台股今（17）日震盪，權王台積電（2330）尾盤急拉，推升指數翻紅，終場收15,963.55點，上漲34.12點，成交量2,458.69億元；三大法人賣超0.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超9.25億元，投信買超2.64億元，自營商買超（合計）5.68億元，其中自營商（自行買賣）買超1.14億元，自營商（避險）買超4.54億元。
台股今日以15,934.64點開出，盤中一度翻黑下滑至15,894.77點，台積電尾盤急拉收在520元，上漲4元，電子股翻紅，傳產股以玻陶、汽車、航運等類股表現強勢，軍工及航太相關股，低軌衛星股等也是上漲表現，大盤指數收在今日最高點，漲幅0.21%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言