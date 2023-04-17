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美CPI數據降溫 新興亞股上周普遍收漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
外資對亞洲股市買賣超金額

美國3月通膨降溫，消費者物價指數（CPI）數據低於市場預期，美股帶動亞股走高，新興亞股上周普遍收漲，其中，南韓漲勢最強烈，達3.3%，印度、泰國也都有1%的漲幅；綜觀上周資金流向，南韓吸金8億美元最多，印度、台灣則分別淨流入5.6億美元與4.2億美元緊追在後。

隨亞股反彈，台股甩掉連二黑翻紅，上周指數收在15,929.4。中信臺灣智慧50ETF（00912）經理人張圭慧表示，市場不確定性仍偏多，台股走勢在短期內仍有所波動，儘管美國通膨有降溫跡象，惟美國聯準會的意見較為分歧，股市難免仍有所波動，台股也難以倖免，估計將持續震盪整理，美股、台股市場中重量級企業陸續公布財報，都將影響投資情緒及股票市場走勢，台灣先進製程大廠於本週將舉辦法說會，市場將關注在產業庫存調整、下半年展望等議題上。

張圭慧表示，受到經濟下行預期影響，產業復甦期可能拉長，台股庫存調整階段預計於上半年收尾，股市震盪格局之際，正是布局長期資金部位的合適時機，長線相對看好具政策支持及具領先地位的產業，如半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。

越股上周收在1,052.9，周跌1.57%。中國信託越南機會基金張晨瑋表示，越南政府現階段針對房地產危機即時推出一連串政策支持，包括優惠信貸、降息、修改公司債相關法令等，由此可見此次越南政府積極支持房地產產業復甦，惟市場對相關政策仍持觀望態度，股市信心尚未回籠，越股整體拋售力道仍強勁，導致越股相對承壓，在波動期間，建議看好越南發展潛力的投資人，可定期定額布局越南主動型基金，藉由專業團隊來為投資人靈活調整投資組合，降低單一時點風險、穩定資金波動度。

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