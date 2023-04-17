國泰證券4月投資觀點：關注三大類產業發展

2023年第1季全球金融市場如洗三溫暖般，接連發生重大金融事件，包含美國矽谷銀行倒閉、瑞信風暴等事件，市場呈現大幅動盪之際，國泰證券觀察全球主要市場，展望第2季，股市龍頭美國持續受惠Fed升息步調趨緩、勞動市場依舊強勁，以及消費者支出與需求強韌等現象，其市場仍呈現成長趨勢，國泰證券對美國市場抱持正向看法，在大環境的錯綜複雜下，全球投資市場也受到大幅波動，其中，以工業、金融與非核心消費等產業發展最為看好。

以股市來說，金融相關類股受到銀行危機影響，造成民眾對小型銀行的不信任，加上美國也將收緊對中小型銀行的監管，投資人可轉向關注大型成熟銀行，其體質健康相對發展也較穩健；隨著經濟逐漸回溫，非核心消費與工業等產業則將持續逐季獲利成長。能源與資訊科技等產業則可觀察後續發展，其中，能源產業，受石油、天然氣等短缺影響，價格位於高檔，雖短期有發展空間，仍需注意伴隨全球能源需求降低所帶來之後續效應；資訊科技產業則受惠於AI、科技等新題材或大型活動的舉行，其產業龍頭企業有望表現較佳。

債券市場則將持續受惠Fed升息漸進尾聲，且高利率環境可能持續到2023年底之態勢，建議投資人可關注美國公債、投資等級債等標的，當升息進入尾聲將有望吸引資金流入，同時，也可觀察以美元計價且具投資等級的「新興市場主權債」，受惠於Fed高利率及其政策與經濟的支撐，預期有較佳的表現；另一方面，國泰證券也提醒投資人需留意且避開高波動之高收益債券，避免非必要的損失。

綜觀2023上半年隨著Fed升息循環將進入尾聲之際，全球股市仍持續震盪，投資人在投資布局時，除了參考國際重大事件訊息外，也可留意大型企業財報的訊息，進一步掌握市場資訊。而當全球市場震盪劇烈，投資時不僅需適度調整投資配置，更可規劃長期投資來避免短期波動的風險，投資人不妨可透過具有長期投資特點的定期投資來布局，如國泰證券美股定期投資服務，透過紀律投資以降低平均成本並分散投資風險，為自己的財富打造長遠完善的規劃。