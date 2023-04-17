利空消息致兩大台廠股價兩樣情 聯發科盤中重摔跌破700元

業界傳出台積電有意下修今年資本支出，另一大廠聯發科遭美系外資評級下調至賣出，最新目標價是620元。利空消息傳出，股價反應兩樣情，早盤台積電股價相對抗跌，聯發科則重摔超過5.6%。

台積電有意下修今年資本支出，市場等待台積電本周四（20日）法說會，若是事實將會是市場一大震撼彈。消息傳出，台積電股價不受干擾，盤中一路在平盤516元區間震盪，相對抗跌，專家指出市場正靜待法說會結果。

反觀聯發科遭美系外資評級下調至賣出，目標價620元，今開盤股價隨即重挫超過5.6%、盤中最低價跌破700元整數關卡至694元，在700元關卡附近震盪，利空消息直接影響股價，聯發科下次發布財報預訂日期為4月28日，市場屏息以待。

台新投顧副總黃文清表示，今年開始不只是大盤指數、半導體族群及電子族群股價都有回補，股價回升也提前反映通膨趨緩、產業落底的趨勢以及庫存調整等因素都逐漸發酵、落底。近期半導體族群漲多拉回呈現震盪格局，整體來說，產業面仍維持上半年庫存調整的階段，接下來需觀察下半年是否旺季有旺，股價震盪過後可望再回升。

黃文清說，台積電本周四將開法說會，市場關注今年資本支出是否下修。他說，半導體產業中長期仍看多，今年來產業景氣及終端需求回溫，但基本面要跟上沒這麼快，近期股價開始下修，主因仍先前已經波段漲幅，短期內仍是震盪格局。

他表示，半導體產業下半年是否有旺，要持續關注市場變化，不過由於今年已有波段漲幅，比起去年股價回補不少，代表最壞狀況過去，中長線仍是偏多格局。

彭博資訊16日報導，美系外資將聯發科評級下調至賣出，目標價是新台幣620元。根據彭博，高盛有限責任公司分析師Bruce Lu之前對聯發科的評級是中性，但已調降至賣出，目標價620元，相較上周五收盤價748元，跌幅深達17%。

台積電目前處於法說會前緘默期，不回應任何市場傳聞。業界預料，台積電將在本次法說會揭露今年資本支出最新動態，即使投資額可能下修，全年研發費用可望不減反增，在景氣調整之際持續投入先進製程研發。

法人認為，一旦台積電於法說會釋出下修今年資本支出的訊息，不僅意味公司投資態度相對審慎，也透露整體半導體市況確實不如預期，值得關注。