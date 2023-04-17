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漢翔爆量奪成交量冠軍、周轉率12% 多檔航太股齊飆天價
軍工、航太、國防概念股持續吸金，漢翔（2634）今（17）日一度逼近漲停，再創下歷史新高價，盤中爆出逾11.96萬張大量，高居個股成交量之冠，股票周轉率超過12%，多檔相關題材概念股包括長榮航太、寶一、千附精密、雷虎等同步大漲，盤中漲停鎖死再創歷史新高價。
漢翔與GE簽定十年長約，350億元大單到手，將供應發動機核心零組件，使用在空巴、波音B737 MAX等機型，加上軍工題材助攻，股價持續往上飆高，早盤以54元小開低後急速往上拉升翻紅，一度衝達59.5元，逼近漲停59.6元，盤中漲幅逾7%，成交量逾12萬張，居個股成交量冠軍。
漢翔上周五成交量高達16萬8,361張，以股本94.19億元計算，股票日周轉率達17.87%，今日再爆量，以盤中超過12萬張的成交量計算，股票周轉率超過12%。
漢翔持續創天價，軍工及航太相關股同樣是盤面上的強勢股，航太股包括雷虎、長榮航太、寶一、千附精密等都衝上漲停，且持續創歷史天價；漲停的個股還有豐達科，另外，JPP-KY、晟田、駐龍等也是上漲攻勢。
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