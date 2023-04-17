快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢翔爆量奪成交量冠軍、周轉率12% 多檔航太股齊飆天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

軍工、航太、國防概念股持續吸金，漢翔（2634）今（17）日一度逼近漲停，再創下歷史新高價，盤中爆出逾11.96萬張大量，高居個股成交量之冠，股票周轉率超過12%，多檔相關題材概念股包括長榮航太、寶一、千附精密、雷虎等同步大漲，盤中漲停鎖死再創歷史新高價。

漢翔與GE簽定十年長約，350億元大單到手，將供應發動機核心零組件，使用在空巴、波音B737 MAX等機型，加上軍工題材助攻，股價持續往上飆高，早盤以54元小開低後急速往上拉升翻紅，一度衝達59.5元，逼近漲停59.6元，盤中漲幅逾7%，成交量逾12萬張，居個股成交量冠軍。

漢翔上周五成交量高達16萬8,361張，以股本94.19億元計算，股票日周轉率達17.87%，今日再爆量，以盤中超過12萬張的成交量計算，股票周轉率超過12%。

漢翔持續創天價，軍工及航太相關股同樣是盤面上的強勢股，航太股包括雷虎、長榮航太、寶一、千附精密等都衝上漲停，且持續創歷史天價；漲停的個股還有豐達科，另外，JPP-KY、晟田、駐龍等也是上漲攻勢。

延伸閱讀

系統整合廠今年展望相對佳 今強勢表態四檔同登漲停

漢翔、千附認購氣盛

指數震盪偏多！繼續以軍工&電動車為主軸

雷虎解除處置首日飆漲停 排隊買單超過1.3萬張

相關新聞

4/17【早晨財經速解讀】銀行股財報優!台積電法說見真章 Q2財測能見底?

業界傳出，台積電（2330）受國內建廠時程放緩，以及半導體景氣回溫狀況不如預期影響，有意下修今年資本支出，最保守情況恐面臨300億美元（約新台幣9,000億元）保衛戰、下探280億美元，減幅超過12%，退回2021年的水準。

展望台股 外資：國際熱錢還會再來

隨外資近月來大買台股逾千億，激勵指數震盪盤堅，上周五（14日）盤中再創15,973點波段反彈新高。展望後市，由於外資圈普...

從大谷翔平看日本的敬業！隔12年再訪日 謝金河：巴菲特洩3「投資密碼」

年逾九旬的股神巴菲特風塵僕僕地到訪日本，距上次他首度訪問日本在2011年8月，已經相距12年了。年邁的股神巴爺爺接受日本經濟新聞獨家採訪，至少透露出三個重點：

聯發科遭外資降評喊賣、目標價620元 股價陷700元保衛戰

美系外資在聯發科（2454）月底法說會召開前調降聯發科評等及目標價，將評等降至賣出，目標價下調至620元，台股今（17）...

漢翔爆量奪成交量冠軍、周轉率12% 多檔航太股齊飆天價

軍工、航太、國防概念股持續吸金，漢翔（2634）今（17）日一度逼近漲停，再創下歷史新高價，盤中爆出逾11.96萬張大量...

多檔軍工股攻高漲停 分析師：可用這檔作為指標股

雷虎（8033）再攻漲停，上漲7.1元，達79元，帶領千附精密、和成、長榮航太、豐達科等軍工股盤中皆衝上漲停板。分析師表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦