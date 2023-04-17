多檔軍工股攻高漲停 分析師：可用這檔作為指標股
雷虎（8033）再攻漲停，上漲7.1元，達79元，帶領千附精密、和成、長榮航太、豐達科等軍工股盤中皆衝上漲停板。分析師表示，可用雷虎當作軍工股領先指標，近期關注漲勢相對落後的個股，採短線操作模式。
豐彥財經執行長謝晨彥指出，軍工股的部分可以用雷虎當作領先指標，相較於已經大漲過的股票，近期可關注相較其他軍工股漲勢稍為落後的個股，由於雷虎是軍工股當中最早漲的，軍工題材第一波漲勢為去年10月底到11月底，第二波為2月中到3月中，現在為第三波漲勢，這一波交易量跟漲幅都比之前更猛烈，除非雷虎出現爆量長黑或是或是打入跌停等反常現象，軍工股題材都還有機會持續發燒。
軍工概念股：千附精密、金剛、和成、長榮航太、豐達科、雷虎、公準、漢翔、中光電。
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