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新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，自去年二月以來亞洲出口下滑約9%來到疫情前趨勢水準之下，降幅與2020年初新冠疫情初期之降幅相當，後續出口前景仍面臨不確定性、主要為成熟經濟體需求放緩，不過受惠亞洲與歐洲需求改善加以中國工廠復產，中國三月出口意外較去年同期成長14.8%，為六個月來首次呈現正成長，南韓三月半導體出口自2022年三月以來也首見月比成長、揚升22.7%，早期指標顯示過去一年來亞洲出口收縮趨勢，或有機會正接近觸底反轉轉折的時點。

就中國而言，經濟持續處於復甦軌道，中國政府的政策協調明顯轉向支持成長、優化經商環境的方向，隨著更多房地產支持措施推出以及鬆綁平台產業監管等總體經濟政策更傾向於促進經濟復甦，都將顯著提升消費者與企業投資信心。

富蘭克林證券投顧表示，印度基本面良好，三月份綜合PMI連續20個月維持於擴張點之上，而印度具有的強勁人口結構優勢，以及資本支出上升周期已經開始，將推動印度成為亞洲最強勁的成長動力之一，政策方向亦有利整體經濟發展，印度政府透過可靠的財政紀律規畫，同時推動以資本支出為主導的成長並鼓勵創造就業、減少效益較差的補貼支出，將為印度國內需求成長提供強力支持。

印度企業獲利預估持續獲得上修，加上近三個月來股價修正，未來12個月預估本益比回落至接近過去十年的平均值，緩解評價面過高疑慮，因此雖然今年以來表現較其餘亞股落後，但也提供長期投資者進場布局機會。

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