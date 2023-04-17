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台股開盤上漲5點開15,934點 法人：本周繼續偏多操作

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

今（17）日台股開盤上漲5.21點開在15,934.64點。台積電（2330）開盤上漲3元，開在519元。法人表示，台股本周繼續偏多操作，做多投資人需留意盤面人氣輪動股；做空則需留意股價高檔出現帶量長上影線、股價跌破均線支撐或營收或財報不佳股。提醒投資人，指數創高後也仍然有拉回風險，操作不貿然躁進，宜逢回布局。

永豐投顧說，台股本周繼續偏多操作，指數有突破16,000點整數關卡的機會，不過真正壓力在16,300點，季報公布前中小型股繼續攻擊，追漲有風險，建議從漲過拉回整理的個股中搜尋機會，本周指數區間看15,800點至16,100點。

富邦投顧說，投資人可加碼股價經整理後轉強，搭配營收或財報佳，及法人加碼股；避開短線漲多，高檔量增收黑股。做多投資人需留意，盤面人氣輪動如電動車、被動元件、IC設計等，逢回伺機布局中期產業趨勢正向如AI、伺服器、電動車等題材或政策加持的軍工、電網等族群；做空則需留意，股價高檔出現帶量長上影線、股價跌破均線支撐或營收或財報不佳股。

群益投顧說，提醒投資人本周台積電有法說有觀望心態，還有國安基金退場影響，指數創高後也仍然有拉回風險，操作不貿然躁進，宜逢回布局。

周五(14日)美股四大指數收跌：道瓊指數下跌143.23點、跌幅0.42%，那斯達克指數下跌0.35%，標準500指數下跌0.21%，費半指數下跌0.15%。

永豐投顧說，在國際市場方面，最近一周市場放下了銀行業的危機，焦點回到通膨問題，而數據顯示，美國通膨有逐漸好轉跡象，CPI 低於預期、PPI 則出現月減，所以美國股市在觀望中繼續前進。

群益投顧說，受益於財報利多，銀行股領漲，聯準會理事釋出鷹派升息訊號，零售銷售數據欠佳，周五主要指數狹幅頗動收黑，其中，費半正不斷測試季線三角型態的下檔支撐。

三大法人周五集中市場合計買超146.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超149.1億元，投信賣超7.8億元，自營商(自行買賣)買超3.2億元，自營商(避險)買超2.1億元。

國泰期貨說，加權指數周五上漲0.79%，一舉突破3月31的前波高點，並且回到所有均線之上。電子類股反彈0.91%，重新站回月線之上、金融類股則是連漲八天，周五漲幅0.85%，保持在所有均線之上。整體來看，籌碼部分轉為偏多格局、國際股市若持續走強，加權指數有望向上挑戰16,000點整數關卡。

統一期貨說，在法人籌碼方面，其中外資買超149億元，加碼期貨多單3,681口，未平倉淨多單回升至14,183口，而自營商則是減碼期貨多單1,830口，投信則是賣超6.8億元。另外在選擇權未平倉部分，4月的買權與賣權最大未平倉維持在16,100點與15,500點的位置。

周五台指期無懼國安基金退場，跟隨美股走強，跳空開高，盤中持續走高挑戰一萬六，尾盤微幅收斂，終場收紅，台股成交量放大，投資人需留意本周美股重量級財報陸續登場，是否帶動台股相關供應鏈。

台股成交量

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