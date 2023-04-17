台股大盤 重返萬六格局不變

台股近來雖高檔狹幅震盪，不過對於後市，法人圈仍多抱持正向觀點，並認為包括量能、匯率、營收等，將成為攸關指數能否續強的三大關鍵。

萬寶投顧執行長賴建承、元富投顧總經理鄭文賢認為，雖短線台股仍處震盪格局，但只要下檔的上升趨勢線（目前約在15,700點）不破，台股重返萬六的格局不變。

其中，若集中市場成交量能能維持2,000~2,500億元時，則多頭仍將保有一定發揮空間，但若出現2,500億元以上、且量大不漲情況時，就需留意短線行情壓回的可能。

儘管中長線新台幣兌美元匯率，外資圈普遍看升，有助於行情走長多，不過短線上，由於匯率正處於升貶機率各50%的震盪格局之中，因此預期在匯率波動下，也將引動台股持續高檔震盪。

法人機構研究高層分析，觀察過去五年的3月營收，月增幅度都超過二成、甚至都有接近三成的好表現，但今年3月營收月增卻僅13%，明顯低於歷史軌跡，月、年雙增的家數也僅三分之一，可能反應產業庫存仍在調整。

在3月營收不如預期後，若4月營收也沒有明顯的增幅時，不僅將意味上市櫃公司第2季業績將沒有太大的可期待之處，而且會讓許多操盤人開始調整部位，上半年的波段多頭反彈行情堪虞。