展望台股 外資：國際熱錢還會再來

隨外資近月來大買台股逾千億，激勵指數震盪盤堅，上周五（14日）盤中再創15,973點波段反彈新高。展望後市，由於外資圈普遍看升新台幣兌美元匯率走勢，預估明年首季將攻抵29元附近，外資直言國際熱錢將回流助攻台股續揚，近日行情將可順利站上萬六大關。

台股近期表現相較美股強勢，主要原因，即在於外資買盤回頭簇擁。根據統計，從3月17日以來的近一個月，外資動向明顯轉買，總計買超台股1,029億元，帶動指數一路震盪盤堅，上周五盤中並創本波反彈新高。

展望後市，由於目前外資圈普遍看升新台幣兌美元匯率的中長期走勢，並預估到明年第1季，新台幣匯率將看升至29元附近，此一有利局勢將吸引國際熱錢回流助攻台股續揚。

圖／經濟日報提供

短線來看，美股新一季超級財報周，本周將由相關科技巨擘登場，如19日的IBM、特斯拉，20日AT&T，25日康寧、德儀，以及谷歌、高通、蘋果等接棒，這些與台股供應鏈高連動的「大咖」內容，也攸關後市多空。

目前國際大型投行對第1季美股企業獲利持續下修，最新的年減幅度已來到8%，為去年以來表現最不理想的一季，同時，對第2季獲利展望也持續保守，直到下半年才恢復正成長。

無獨有偶的是，在台積電公布不如預期的3月、第1季營收後，二家外資機構雖仍維持「買進」評等，卻下修其今年每股稅後純益（EPS），分別由31.29~31.57元，下調至29.97~29.06元，跌破30元整數大關；另一家美系外資則是由32.21元微降為31.84元。

在外資對台積電開出第一槍後，國內法人圈也陸續下修台積電第2季展望，營收由原本的季減5%，下調至季減8%~10%，也使得20日台積電法說會的第2季、全年展望內容，若可符合市場預期的季減5%~10%、甚至向季減5%靠攏下，將成為台股可否一舉站上萬六的重要關鍵。

第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良認為，由於市場傳出台積電延緩擴廠動作，加上三星、美光等記憶體大廠也將減產因應市況，整體產業供需秩序正在恢復中，加上目前政府基金委外代操方面，已招標（待撥款）、準備招標的金額，合計約高達1,700億元，資金面將是台股多頭的最有力靠山。