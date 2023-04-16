豪氣配息股 存股族照過來

存股族、小資族注意了，上市櫃公司陸續召開董事會、並宣布股利，其中，聯發科、統一實等公司大股東豪氣大方送，不僅將獲利全數拿來配息、甚至超額發放給股東，將股利穩定政策發揚光大，並帶動現金殖利率超過5%，羨煞其他公司小股東。

至目前為止，已有1,627家上櫃公司發布股利政策，其中有七成五的公司決定配發股利，比率與前一年度相當。發放現金股利總金額逾千億元計有三家，台積電以2,852億元蟬聯冠軍，長榮1,481億元居次、聯發科1,215億元排第三；之後為鴻海的734億元、陽明698億元、聯電450億元、日月光投控384億元、中華電364億元、台塑267億元、台達電255億元，暫居前十大發放大戶榜單。

此外，有配發現金股利的公司計有1,260家，每股配發金額，以大立光每股85.5元最高，聯發科76元居次、長榮70元第三，緯穎也達50元，其他超過20元的還有信驊、旭隼、瑞鼎、聯詠、鈊象、譜瑞-KY、新普、嘉澤等18家，總計超過10元的有80家。

股利發放率超過100%的公司共有139家，其中，部分公司因每股純益（EPS）不到1元，卻配發0.06元~1元的股利，使得配發率上升至十幾倍；部分公司則是為了股利穩定政策，同時可能考量今年資本支出不會太多，動用資本公積來配息或配股，維持股利發放水準。

此外，聚陽、創見、高林、華航、六角、力旺、寶齡富錦、王品、美食-KY、台肥、昇達科、正新、東元、鈊象等公司的配發率超過90%，也就是這些公司都願意將去年度的獲利，幾乎全數與股東共享。

雖然經營大環境面臨挑戰，影響許多公司的股利水準，但根據CMoney統計，目前現金殖利率超過5%，年度股利維持前一年、甚至超過前一年水準，同時公司將去年獲利全數發放、甚至超額發放，且現金股利逾1元的公司，包括寶島科、特力、合富-KY、允強、遠見、陽程、統一實、聯發科、智冠等。

統計至目前為止，已宣布股利的上市櫃公司合計發放現金股利總額為1.84兆元，目前還有瑞昱、GIS-KY、台灣大、富邦金、國泰金、兆豐金、合庫金、中信金、第一金等大咖還未宣布，法人估總額仍有望挑戰2兆元，而前一年度為2.43兆元；股利發放率為67.08%，為2020年疫情爆發以來最高的一年。