股海自由行／Q2錢進台股 留意三大重點

台股3月延續2月的強勢，上旬一度攻上15,800點，但之後美國傳來矽谷銀行倒閉消息，一時間市場緊張，後在歐美監管機構的救援下，局勢逐漸穩定，台股也表現超強韌性，低點僅跌破15,200點，並未出現帶量下殺的情況。隨著歐美銀行業情勢穩定，台股也快速回升，高點甚至越過15,900點，波動明顯則較2月大。

美國矽谷銀行事件引發市場對於中小、地區銀行的擔憂，因此Signature Bank緊接倒閉，第一共和銀行（FRC）則岌岌可危，瑞士信貸的CDS也突然飆升，眼看真正巨大的金融風暴即將形成，瑞士政府立刻要求瑞銀集團出手收購，但這宗收購完全減記了瑞士信貸的AT1債券，讓投資人大感憤怒與緊張，其他歐洲銀行的類似債券恐也會大受衝擊。

美國股市科技股能夠收紅，得力於兩項因素：首先是利率，因為矽谷銀行爆雷，使得金融市場出現緊縮，扭轉市場對於美國聯準會（Fed）升息的預期，Fed要救銀行、不能繼續緊縮，銀行業的借貸也會更謹慎，保留更多現金，實際上也相當於升息緊縮，加上資金避險需求，結果債券殖利率大幅下降，而利率下降推高科技股評價。

另一個因素更為重要，3月12日OpenAI發布多模態模型ChatGPT-4，由於其流暢的表現，人工智能更落實似已近在咫尺，市場想像ChatGPT的廣泛應用，資金追捧相關股票，因此那期達克、費半指數普遍受惠。

此部分的趨勢延伸至台股，同樣以IP與設計服務、高速傳輸介面、Server供應鏈為本波台股電子股上漲的主軸，搭配車用電子與充電樁、疫後復甦概念如餐飲飯店醫美、生技醫療等強勢族群帶動盤勢輪流上攻，站回3月之高點。

展望第2季，有三大觀察重點：一、開始進入除息旺季與股東常會，除息議題勢必是股市焦點。根據Bloomberg數據，台股未來12個月的股息殖利率在4.5%以上，優於全球主要股市，經過一年多的空頭，有領息需求的法人必須在最後期限出手，故6月以前台股大型高殖利率股下檔均有支撐。

二、關注台股重要企業法說會，尤其是針對第2季與下半年新的展望，搭配5月中旬前第1季季報公布，市場對於台股企業獲利的預估值將更新，可留意市場對於法說會後的反應。

三、矽谷銀行事件已爆發月餘，目前銀行流動性問題未再擴大，但銀行存款持續外流造成開始緊縮信貸的現象，需持續觀察，例如3月16日到3月29日期間銀行貸款減少1,047億美元；此外，近期國際風險性指標與避險指標同向波動，例如美國消費者物價指數（CPI）如預期的下滑，造成10年期公債殖利率與美元指數的相對弱勢、比特幣上漲，黃金亦呈現上漲並突破2,000美元，此代表市場仍處於區間震盪各自表述的階段。

美元為本波新興市場的觀察指標，若向下跌破100～101，代表資金仍持續往新興市場移動，市場仍屬風險偏好；反之若美元指數突破105，則須留意市場再度轉為風險趨避。

推估台股4月中下旬仍將於15,400～16,250區間震盪，短線從基本面與企業接單面仍偏疲弱，多數以寄望下半年旺季需求，指數要明顯突破2年線16,250點不易，下檔因上揚之季線仍持續上移，在季線上市場仍可偏多操作，選股不選市。建議可選擇IP、記憶體、車用電子、生技等族群布局操作。愈接近下旬，須留意台股季線支撐的狀態。（作者是永豐投顧總經理）